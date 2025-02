Apple rinvia i piani per occhiali AR autonomi, ma non abbandona la sfida

Apple continua a lavorare al suo ambizioso progetto di occhiali a realtà aumentata , nonostante abbia deciso di abbandonare i piani per un modello collegato al Mac. Secondo le informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda di Cupertino sta riconsiderando le proprie scelte per garantire il successo di un futuro prodotto autonomo.

La cancellazione degli occhiali AR collegati al Mac

Alla fine dello scorso mese, Mark Gurman ha rivelato che Apple ha deciso di annullare i progetti per un paio di occhiali AR che avrebbero richiesto una connessione a un computer Mac per funzionare. I dettagli sono emersi da fonti vicine alla situazione, che hanno richiesto di rimanere anonime in quanto il progetto non era stato ancora reso pubblico. Nonostante il design promettente che avrebbe imitato occhiali normali ma incorporato schermi e altre tecnologie innovative, Apple ha giudicato la direzione intrapresa insoddisfacente, portando alla cancellazione del programma.

Tuttavia, il rappresentante dell'azienda non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo questa decisione. Sebbene la notizia possa apparire disfiatta, non rappresenta un fallimento definitivo per la sezione dedicata alla realtà aumentata. Al contrario, offre a Apple l'opportunità di concentrarsi su un prodotto che possa affermarsi sulla scena, piuttosto che lanciarsi prematuramente in un'idea che non soddisferebbe i requisiti di qualità e prestazioni che ci si aspetta dal marchio.

Investimenti nella tecnologia AR senza cavi

John Ternus, vice presidente hardware di Apple, è stato citato nel dire che l'azienda non desidera correre rischi con un altro flop, motivo per cui si sta prendendo il tempo necessario per sviluppare un paio di occhiali AR autonomi. Questo dispositivo, secondo le indiscrezioni, diverrebbe simile al prototipo di Meta del valore di 10.000 dollari, presentato lo scorso anno. Ternus sta guidando il gruppo prodotti di Visione dell'azienda, mantenendo comunque ferme le ambizioni di realizzare occhiali AR autonomi.

Nonostante la cancellazione dei modelli collegati, il gruppo Vision Products di Apple continua a lavorare intensamente sulle tecnologie fondamentali per il settore. Ciò comprende sviluppi su schermi e chip, mirati a rendere l'idea di occhiali AR più praticabili e accessibili sul mercato. Gli sforzi dell'azienda si concentrano sull’integrazione di tecnologie avanzate, che possano proporre un'esperienza utente di alta qualità.

Un futuro incerto ma promettente per Apple

La tabella di marcia per gli occhiali AR autonomi è ancora nelle fasi iniziali, e secondo le stime, potrebbero passare dai tre ai cinque anni prima di vedere un prodotto finale. Intanto, l'OS vision del colosso tech rappresenta una robusta base per la eventuale realizzazione di occhiali AR e si spera che Apple riesca a presentare un prodotto innovativo in questo settore.

Dopo la decisione di congelare il progetto per gli occhiali collegati, la responsabilità di garantire il successo di un futuro dispositivo, che possa competere con le aspettative degli utenti, ricade interamente sulle spalle dei leader Apple. Le sfide tecnologiche che affrontano nella progettazione di questi occhiali sono significative, ma l'azienda si mostra determinata a non perdere di vista il proprio obiettivo finale di una realtà aumentata accessibile e di alta qualità.