Apple rimuoverà le Earpods dalla confezione dell’iPhone 12 ?

Secondo l’ultimo rapporto rilasciato dall‘analista Ming-Chi Kuo di Tian Feng International Apple potrebbe non includere le cuffie EarPods cablate nella confezione dell’iPhone 12. Questo porterebbe un aumento delle vendite degli AirPods di seconda generazione dato che i clienti non otterrebbero più cuffie gratuite con i loro nuovi telefoni. Kuo suggerisce che, non essendo previsti nuovi modelli di AirPods o AirPods Pro fino al 2021, Apple potrebbe promuovere o scontare gli AirPods durante le festività natalizie.

Le Earpods ci saranno nella confezione dell’iPhone 12 ?

Si stima che, sebbene l’epidemia abbia portato a un calo delle vendite nel primo e nel secondo trimestre di quest’anno, una ripresa consistente delle vendite potrà avvenire durante il periodo dello shopping natalizio con una forte crescita nella vendita di AirPods Pro. Secondo la nota di Kuo, Apple sta aumentando le previsioni di vendita di AirPods per quest’anno da 80 a 93 milioni di unità.

Quando Apple ha rimosso il jack per le cuffie dall’iPhone 7, l’azienda ha deciso di includere un paio di EarPods con connettore Lightning nella confezione. La maggior parte degli utenti, infatti, utilizza ancora gli auricolari forniti con il telefono. Attualmente si possono acquistare un paio di EarPods nel sito ufficiale Apple per € 29, mentre il modello base delle AirPods viene € 179,00. Se Apple non offrirà più gli auricolari gli utenti saranno costretti ad acquistare cuffie cablate Lightning come le EarPods o spendere di più per delle cuffie wireless Bluetooth come le AirPods. Naturalmente, questa mossa potrebbe anche portare gli utenti ad acquistare cuffie di altre marche.

Il mese scorso, Kuo ha esposto le sue aspettative indicando che quest’anno non ci sarebbero state revisioni hardware di AirPods o AirPods Pro. Quando uscirà l‘iPhone 12 (presumibilmente tra settembre e ottobre di quest’anno) le AirPods di seconda generazione saranno in vendita nel mercato già da diciotto mesi, quindi è possibile che Apple decida di abbassare il prezzo per incentivare le vendite di questi accessori.

Tuttavia, non ci sono dettagli precisi sui piani di marketing dell’azienda. Quello che per ora sappiamo è che l’iPhone 12 sarà dotato ancora di connettore Lightning, mentre bisognerà aspettare il futuro iPhone 13 per avere un telefono senza porte. Con questi dati alla mano possiamo pensare che Apple toglierà le Earbuds dalle confezioni dei nuovi iPhone per incentivare sempre più l’utilizzo di cuffie wireless in vista dell’iPhone 13 che non avendo porte costringerà tutti gli utenti ad utilizzare cuffie Bluetooth.

Fonte 9to5mac