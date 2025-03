Apple rilascia macOS 15.4: nuove lingue e funzionalità per un’esperienza più globale

Nel panorama tecnologico attuale, Apple continua a migliorare i propri sistemi operativi, e il recente aggiornamento di macOS 15.4 ne è un chiaro esempio. Con un focus sull’espansione delle funzionalità di intelligenza artificiale, il software adesso supporta dieci nuove lingue, rendendo il sistema operativo più accessibile a un pubblico globale. Questi aggiornamenti non solo riflettono l’impegno di Apple nel proporre strumenti utili, ma anche l’intento di integrare i propri prodotti in diverse culture e regioni.

Espansione delle lingue e delle funzionalità AI

Un elemento chiave di questo aggiornamento riguarda l’aggiunta di nuove lingue per le funzionalità di intelligenza artificiale. Oltre all’italiano, sono ora disponibili il francese, il tedesco, il portoghese , lo spagnolo, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato. Le varianti localizzate della lingua inglese per Singapore e India rendono il sistema ancor più versatile. Questi cambiamenti rappresentano un miglioramento significativo, poiché Apple non si limita a offrire strumenti tecnologici regionali, ma cerca di posizionare le proprie funzionalità come assistenti utili a livello mondiale.

Migliorie a livello grafico e pratico

In aggiunta alle nuove lingue, ci sono interessanti aggiornamenti anche per l’aspetto visivo e funzionale di macOS. L’Image Playground ha introdotto uno stile “Sketch”, mentre l’applicazione Foto consente ora di creare video di Memoria direttamente sui MacBook, una funzione già presente su iOS. Anche Apple Podcasts si aggiorna con nuovi widget per le serie seguite dagli utenti e per le sezioni della propria libreria. Queste piccole innovazioni arricchiscono l’esperienza utente, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione.

Aggiornamenti e nuove funzionalità

Non mancano anche aggiornamenti più “tradizionali” che accompagnano questo rilascio. Tra le novità, ci sono sette nuove emoji e una funzione “Avvio rapido” che semplifica il trasferimento delle impostazioni tra MacBook. Questo è un passo importante per allinearsi con le offerte già presenti per i dispositivi iPhone e iPad da tempo. Sebbene l’aggiornamento prenda piede come una mossa utile e ben strutturata, c’è una certa sensazione che gli utenti di MacBook potrebbero sentirsi un po’ trascurati rispetto a coloro che utilizzano iOS 18.4, il quale introduce funzionalità di intelligenza artificiale significativamente più avanzate, come le Notifiche Prioritarie.

Verso il futuro di macOS

Nonostante le piccole carenze rispetto alle versioni iOS, macOS Sequoia 15.4 si presenta come un aggiornamento di mid-cycle ben progettato, volto a raffinare e migliorare l’esperienza globale dell’utente. Apple continua il suo percorso di innovazione, mirando a creare strumenti sempre più integrati e utili a una clientela diversificata. I prossimi passi saranno determinanti per capire come la casa di Cupertino intenderà rispondere alle esigenze dei suoi utenti, mantenendo il giusto equilibrio tra funzionalità e accessibilità.