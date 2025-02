Apple rilascia le prime versioni beta pubbliche di iOS 18.4 e altri aggiornamenti software

Tutti gli appassionati di tecnologia e i possessori di dispositivi Apple possono ora accedere in anteprima alle nuove funzioni offerte da iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 e tvOS 15.4. Apple ha avviato il rilascio delle versioni beta pubbliche, consentendo agli utenti di esplorare le funzionalità innovative prima del lancio ufficiale. Questa opportunità arriva a pochi giorni di distanza dall'invio delle versioni beta agli sviluppatori, seguendo una tradizione consolidata dell'azienda di coinvolgere la propria community in queste fasi di sviluppo.

Come scaricare le versioni beta pubbliche

Per i beta tester pubblici, il processo di download delle nuove versioni è semplice e diretto. È sufficiente accedere all'app Impostazioni su ciascun dispositivo dopo aver optato per il programma di beta testing pubblico sul sito ufficiale di Apple. Una volta completata la registrazione, gli utenti possono procedere all'installazione degli aggiornamenti, accedendo così a tutte le funzionalità sperimentali e nuove che sono state introdotte.

Novità importanti introdotte nelle versioni beta

Le versioni beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 portano con sé diverse innovazioni significative. Una delle caratteristiche più attese è il sistema di Notifiche Prioritarie. Questa funzione, frutto dell'Intelligenza di Apple, permette di visualizzare prima di tutto le notifiche più rilevanti, migliorando così l'esperienza dell'utente. Inoltre, è stata introdotta una nuova modalità di disegno nel contesto di Image Playground, dando così più libertà creativa agli utenti.

Un’altra novità interessante riguarda la sezione Food di Apple News+, disponibile per gli abbonati. Questa sezione raccoglie ricette, storie riguardanti il cibo e consigli per un’alimentazione sana, diventando una risorsa preziosa per gli amanti della cucina. Infine, la funzionalità di Musica Ambientale permette di riprodurre musica rilassante direttamente dal Centro di Controllo, arricchendo ulteriormente l'esperienza di utilizzo dei dispositivi Apple.

Gestione avanzata del Vision Pro

Una delle funzionalità più interessanti inclusa in iOS 18.4 è l'app dedicata al Vision Pro. Questo strumento consente ai proprietari di questo dispositivo di realtà aumentata di gestire il proprio headset in modo efficace. Grazie a questa integrazione, sarà possibile scoprire e scaricare nuovi contenuti, applicazioni, giochi e programmi TV dal proprio iPhone, ampliando notevolmente le possibilità offerte dal Vision Pro. Inoltre, gli utenti potranno approfittare della gestione della modalità Ospite, semplificando così l’utilizzo del dispositivo da parte di altre persone.

Aggiornamenti per iPad e Mac

Le nuove versioni beta non si fermano qui. Su iPad e Mac, le novità includono la Categorizzazione della Posta, una funzione che precedentemente era riservata solo ai possessori di iPhone. Questo cambiamento rende la gestione delle email più intuitiva e organizzata, permettendo di tenere traccia di messaggi importanti e riducendo il disordine nella casella di posta.

Le versioni beta pubbliche di Apple offrono, quindi, un’ottima occasione per esplorare in anticipo le funzionalità in arrivo e per contribuire al miglioramento finale di questi aggiornamenti software, creando un legame più stretto tra l'azienda e la sua community di utenti. Gli appassionati di tecnologia possono così sperimentare le innovazioni implementate e condividerne il feedback, giocando un ruolo attivo nello sviluppo delle future aggiornamenti.