Apple rilascia le nuove beta di visionOS 2.4, tvOS 18.4 e watchOS 11.4

Negli ultimi giorni, Apple ha avviato il rilascio della quarta beta dei sistemi operativi visionOS 2.4, tvOS 18.4 e watchOS 11.4, dedicati a sviluppatori e tester. Questi aggiornamenti giungono a una settimana di distanza dal lancio delle versioni precedenti. Gli sviluppatori registrati possono ora scaricare queste beta direttamente tramite l’app Impostazioni sui rispettivi dispositivi, mettendo alla prova le nuove funzionalità prima del lancio ufficiale.

Caratteristiche di visionOS 2.4

Tra le nuove beta, visionOS 2.4 si distingue per l’introduzione di Apple Intelligence sul Vision Pro. Questo aggiornamento include strumenti di scrittura, Genmoji, Memory Movie, Image Playground, notifiche prioritarie e un’integrazione con ChatGPT. Queste funzionalità mirano a migliorare l’esperienza utente, rendendo il Vision Pro non solo un dispositivo di visualizzazione, ma anche un valido supporto per la creatività e l’interazione.

In aggiunta, il lancio di una nuova app, chiamata Spatial Gallery, promette di arricchire la fruizione visiva con una selezione curata di video, foto e panorami spaziali, prodotti da artisti e filmmaker. Questa iniziativa mira ad ampliare l’offerta di contenuti immersivi disponibili per gli utenti, permettendo loro di esplorare la creatività in forme innovative.

Gestione delle app tramite l’iPhone

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione di un’app dedicata alla gestione del Vision Pro scaricabile su iPhone. Gli utenti potranno così gestire le applicazioni, cercare contenuti e aggiungerli a una watch list personalizzata con maggiore semplicità. Questo snellisce l’approccio alla gestione dei contenuti e facilita l’esperienza utente, rendendo il dispositivo più accessibile anche per chi è meno esperto nel settore.

Con l’aggiornamento di visionOS 2.4 e iOS 18.4, sarà possibile utilizzare l’iPhone per impostare la modalità ospite sul Vision Pro. Questa funzionalità permette di facilitare l’uso del dispositivo da parte di amici o familiari non abituali, consentendo al proprietario del Vision Pro di selezionare quali app il visitatore può utilizzare e di monitorare le sue attività tramite AirPlay.

Rilascio previsto per aprile

Apple ha ufficializzato che i nuovi sistemi operativi, visionOS 2.4, tvOS 18.4 e watchOS 11.4, verranno rilasciati presumibilmente all’inizio del mese di aprile, segnando un importante passo avanti nella continua evoluzione della linea di prodotti Apple. Le novità apportate da questi aggiornamenti promettono di elevare ulteriormente l’esperienza utente, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più curioso e desideroso di esplorare le potenzialità della tecnologia.