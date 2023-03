Apple rilascia le Beta 3 di iOS 16.4 agli sviluppatori: tutte le novità

Nella giornata di ieri Apple ha rilasciato le terze beta dei prossimi aggiornamenti di iOS 16.4 e iPadOS 16.4. Si tratta ovviamente di un'esclusiva per gli sviluppatori, che potranno così testare le nuove beta dopo aver già fatto lo stesso una settimana fa, quando la Mela ha rilasciato le seconde beta.

Gli sviluppatori registrati possono quindi scaricare gli aggiornamenti di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 tramite OTA dopo aver installato il profilo appropriato dal Developer Center. In futuro, gli aggiornamenti beta non richiederanno un profilo e verranno invece eseguiti direttamente sul dispositivo tramite un ID Apple collegato ad un account sviluppatore.

Ma cosa introducono iOS 16.4 e iPadOS 16.4? Come riportato anche da MacRumors, con i nuovi aggiornamenti sono in arrivo nuove emoji, tra cui una testa che si scuote, un cuore rosa, un cuore azzurro, un asino, un alce, una medusa, lo zenzero e tanto altro ancora. Ci sono 31 nuove emoji in totale, comprese le opzioni per la mano sinistra e destra in diverse tonalità della pelle.

Inoltre sono state aggiunte su iPhone e iPad le notifiche Safari Web Push ed è ora possibile riceverle dai siti web che sono stati aggiunti alla schermata principale del proprio dispositivo. Le notifiche Web Push sono identiche alle notifiche che si ricevono dai siti Web sul Mac e si comportano come qualsiasi altra notifica iOS.

Un'altra novità di questi aggiornamenti riguarda i browser di terze parti come Chrome, che sono ora in grado di consentire agli utenti di aggiungere siti Web alla ‌schermata iniziale‌. Apple ha anche reintrodotto l'aggiornamento dell'architettura HomeKit, assieme ad alcune modifiche ai podcast, agli aggiornamenti minori per Apple Music, un'animazione per girare pagina reintrodotta per Apple Books e molto altro.