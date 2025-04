Apple rilascia l’aggiornamento iOS 18.4.1 per risolvere vulnerabilità di sicurezza critiche

Lo scorso 16 aprile, Apple ha reso disponibile il nuovo aggiornamento iOS 18.4.1, giungendo a questa nuova versione poco più di due settimane dopo il lancio di iOS 18.4. L’ultima versione ha introdotto nuovi emoji, ma il focus principale del rilascio attuale riguarda la risoluzione di due vulnerabilità di sicurezza significative. Secondo la compagnia, queste falle potrebbero essere state utilizzate in attacchi estremamente sofisticati, avvertendo gli utenti dell’importanza di installare prontamente l’aggiornamento.

Come scaricare l’aggiornamento iOS 18.4.1

Aggiornare il proprio dispositivo Apple è un processo semplice. Per installare l’aggiornamento iOS 18.4.1, basta seguire alcuni passaggi chiave. Prima di tutto, recarsi nelle Impostazioni del dispositivo, selezionare “Generali” e quindi cliccare su “Aggiornamento Software”. Qui apparirà la nuova versione disponibile; basta toccare “Aggiorna ora” e seguire le istruzioni sullo schermo. È consigliabile effettuare l’operazione in un momento di tranquillità, possibilmente quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi stabile.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Vulnerabilità di sicurezza risolte nell’aggiornamento

Il rilascio dell’aggiornamento iOS 18.4.1 si concentra principalmente su due vulnerabilità che Apple ha definito come critiche. La prima riguarda Core Audio, il framework audio di Apple. Secondo le note di rilascio della compagnia, un file multimediale malevolo potrebbe causare l’esecuzione di codice non autorizzato. Questo tipo di attacco potrebbe consentire a malintenzionati di accedere a dati sensibili dell’utente o di compromettere il dispositivo stesso, generando una serie di problemi di sicurezza.

La seconda vulnerabilità è associata a RPAC, una misura di sicurezza adottata da Apple per difendere i propri sistemi da potenziali exploit legati alla corruzione della memoria. Apple ha chiarito che un attaccante, in grado di eseguire letture e scritture arbitrarie, potrebbe riuscire ad aggirare questa protezione, rendendo il sistema vulnerabile a furti o perdite di dati personali. Entrambe le problematiche potrebbero aver già colpito utenti specifici, sottolineando l’importanza dell’installazione immediata dell’aggiornamento per garantire una maggiore protezione.

Altri miglioramenti di iOS 18.4.1

Oltre alle correzioni relative alle vulnerabilità di sicurezza, l’aggiornamento iOS 18.4.1 affronta anche un problema raro: alcune auto con connessione CarPlay wireless potrebbero avere difficoltà a collegarsi. Questo bug, seppur non così comune, poteva causare frustrazione agli utenti e, ora, viene risolto con il nuovo aggiornamento. È sempre buona norma tenere sotto controllo le note di rilascio di Apple, poiché forniscono informazioni dettagliate riguardo alla stabilità e alle migliorie introdotte.

Per chi desidera un più approfondito resoconto delle novità introdotte con iOS 18.4, è disponibile una guida completa altrettanto utile per cogliere tutte le funzionalità e gli aggiornamenti apportati in questa versione. Per un uso ottimale del proprio dispositivo, mantenere il software aggiornato è essenziale, non solo per le nuove funzionalità, ma soprattutto per la protezione contro potenziali attacchi informatici.