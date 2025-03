Apple rilascia la seconda beta per sviluppatori di iOS 18.4 con numerose novità

Il mondo della tecnologia è in fermento con il recente annuncio di Apple riguardo la seconda versione beta per sviluppatori del prossimo aggiornamento iOS 18.4. Questa nuova versione promette di portare diverse migliorie e funzioni, arricchendo così l’esperienza utente su iPhone e iPad. Qui di seguito analizziamo alcune delle novità più interessanti previste per questo aggiornamento.

Tante novità in arrivo per gli utenti

Il rilascio di questa beta ha svelato ben 50 modifiche e funzionalità che saranno disponibili nella versione definitiva. Tra le novità più rilevanti spicca sicuramente l'introduzione di una nuova esperienza dedicata alla cucina e alle ricette all’interno dell’app News, denominata Apple News+ Food. Questo nuovo servizio permetterà agli utenti di esplorare articoli e contenuti specializzati in tema culinario, portando una ventata di freschezza per gli amanti della cucina.

Un'altra funzione molto attesa è quella delle Notifiche Prioritarie, che sfrutta l’Apple Intelligence per offrire un modo più efficace di gestire le comunicazioni. Grazie a questa novità, i messaggi più importanti potranno essere automaticamente evidenziati, assicurando che gli utenti non perdano notizie fondamentali. Queste innovazioni si aggiungono a un aggiornamento del design di CarPlay che promette maggiore funzionalità e intuitività nella guida connessa.

Design e linguaggi supportati

Apple ha dichiarato che la fase di sviluppo di iOS 18.4 sarà completata entro la fine di aprile, confermando il supporto per la Apple Intelligence in molte lingue, tra cui Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese , Spagnolo, Giapponese, Coreano, Cinese e Inglese localizzato per Singapore e India. Questa inclusione di diverse lingue evidenzia l’impegno di Apple nel rendere i suoi servizi accessibili a un pubblico globale.

Ma le novità non si fermano qui: anche funzioni non incluse nella prima beta, come una nuova app per Apple Vision Pro, sembrano essere in arrivo. Queste implementazioni faranno certamente crescere l’interesse degli sviluppatori e degli utenti, che aspettano con impazienza il lancio definitivo dell’aggiornamento.

Scoprire tutte le novità di iOS 18.4

Per chi fosse curioso di scoprire in anteprima tutte le caratteristiche e i miglioramenti offerti dalla beta di iOS 18.4, è disponibile un video dimostrativo su YouTube che illustra le novità. È un modo utile per conoscere le funzionalità e come queste possono influenzare l’uso quotidiano dei dispositivi Apple.

Ormai non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da Apple e tenere d’occhio le novità che emergono in queste fasi di beta testing. Rimanendo sintonizzati su 9to5Mac, gli appassionati di tecnologia possono seguire ogni passo nel processo di sviluppo e cogliere eventuali dettagli aggiuntivi su questa attesa versione di iOS.