Apple rilascia la seconda beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 per sviluppatori

Apple ha rilasciato la seconda versione beta degli aggiornamenti iOS 18.4 e iPadOS 18.4 per consentire agli sviluppatori di testare le nuove funzionalità. Questo aggiornamento arriva a due settimane di distanza dalla pubblicazione della prima beta e segna un passo importante nell’ottimizzazione dell'esperienza utente sui dispositivi Apple. Gli sviluppatori possono scaricare le nuove beta direttamente dall'app Impostazioni, navigando su Generale > Aggiornamento Software.

Le novità di iOS 18.4

Con l'aggiornamento a iOS 18.4, uno dei principali miglioramenti è rappresentato dalla funzionalità di Notifiche Prioritarie, introdotta attraverso il sistema Apple Intelligence. Questa innovazione mira a identificare e mettere in evidenza le notifiche più rilevanti per l'utente, collocandole in una sezione ben visibile sulla schermata di blocco. In questo modo, l’utente può accedere facilmente alle informazioni più importanti senza dover passare in rassegna un elenco di notifiche potenzialmente sovraccaricato.

Questo update introduce anche una nuova sezione dedicata al cibo in Apple News+ per gli abbonati al servizio, offrendo contenuti specializzati per gli appassionati di gastronomia. Un'altra novità interessante è l'aggiunta dello stile Sketch a Image Playground, che consente di generare immagini dall'aspetto disegnato a mano, arricchendo ulteriormente gli strumenti creativi a disposizione degli utenti.

Apple Intelligence viene anche ampliata per supportare un maggior numero di lingue. Oltre all'inglese localizzato per Singapore e India, il sistema è ora disponibile in francese, tedesco, italiano, portoghese , spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato. Questo passo rappresenta un impegno di Apple nel rendere i propri servizi più accessibili a un pubblico globale.

Funzionalità in arrivo e miglioramenti per iPad

Nel futuro aggiornamento, Apple prevede di introdurre un'app dedicata per Vision Pro, il nuovo dispositivo di realtà aumentata dell'azienda. Quest'app permetterà agli utenti di cercare e scaricare contenuti, gestire il visore e controllare le esperienze degli ospiti. È un passo interessante che suggerisce come Apple intenda integrare i suoi dispositivi con nuove tecnologie immerse.

Inoltre, la funzione di categorizzazione delle email ha trovato applicazione anche sull'iPad, rendendo più semplice la gestione della posta elettronica e migliorando l'organizzazione delle comunicazioni. Un'altra novità è rappresentata dalla presenza di una funzione Ambient Music, che consente di riprodurre musica rilassante tramite il Centro di Controllo, offrendo così un'opzione per creare atmosfere tranquille e stimolanti.

Oltre a queste funzionalità principali, vi sono anche diverse migliorie minori incluse nell'aggiornamento. I dettagli sui nuovi elementi sono disponibili in una guida specifica dedicata alle funzionalità di iOS 18.4.

Tempistiche di rilascio e aspettative

Apple prevede di lanciare ufficialmente iOS 18.4 e iPadOS 18.4 entro l'inizio di aprile. Questo rilascio segue un consueto ciclo di aggiornamenti previsto dall'azienda, che si distingue per l’incessante ricerca di miglioramenti e perfezionamenti delle proprie piattaforme. Gli utenti possono dunque attendere con interesse le innovazioni e le ottimizzazioni che contribuiranno a un'interazione più fluida e personalizzata con i dispositivi Apple.