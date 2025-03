Apple rilascia la quarta beta pubblica di iOS 18.4: nuove funzionalità in arrivo per gli utenti

Apple ha annunciato il rilascio della quarta beta pubblica di iOS 18.4 il 18 marzo, a quasi due mesi dall’uscita della versione 18.3. Mentre l’aggiornamento precedente ha portato diverse correzioni importanti per tutti i modelli di iPhone, l’ultima beta presenta un mix di nuove funzionalità per sviluppatori e beta tester, come nuove emoji e una sezione dedicata alle ricette in Apple News.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Nuove emoji da scoprire

Con questa beta, gli utenti possono finalmente divertirsi con otto nuove emoji, tra cui quella che rappresenta un’espressione stanca, già molto apprezzata. Questi nuovi simboli potrebbero essere lanciati ufficialmente ad aprile, in concomitanza con il rilascio di iOS 18.4 per il pubblico generale.

Queste emoji sono state presentate da Google come parte di Unicode 16.0 nel settembre scorso e gli utenti Android potrebbero già vederle sui loro dispositivi. Nonostante ciò, per ora, i possessori di dispositivi iPhone dovranno attendere il rilascio della versione definitiva per poterle utilizzare.

Notifiche prioritarie e Apple Intelligence

Gli utenti con iPhone compatibili possono ora contare su una nuova funzionalità chiamata Notifiche Prioritarie, disponibile in questa beta. Questa opzione permette agli utenti di visualizzare notifiche di grande rilevanza in una sezione separata della schermata di blocco, facilitando così l’accesso alle comunicazioni importanti.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento, le notifiche prioritarie risultano disattivate di default, ma è possibile attivarle tramite le Impostazioni. In questo modo, si può selezionare quali applicazioni riceveranno la priorità, rendendo il flusso di informazioni più gestibile ed efficiente.

Funzionalità Apple Intelligence nel Centro di Controllo

Con l’ultima beta, Apple Intelligence si fa strada in più aree dell’interfaccia. Gli utenti possono trovare le nuove opzioni all’interno del Centro di Controllo. Per accedere a queste funzionalità, è necessario scorrere verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo e aggiungere i controlli specifici.

Inoltre, gli utenti possono collocare il controllo di Visual Intelligence sull’Action Button dell’iPhone, semplificando ulteriormente l’accesso a questa nuova funzione. È possibile disattivare Visual Intelligence anche dal tasto della fotocamera, offrendo agli utenti una personalizzazione maggiore.

Novità in Image Playground

Apple ha arricchito Image Playground, il generatore di immagini dell’Apple Intelligence, introducendo lo stile Sketch. Questa nuova feature produce immagini colorate che ricordano uno schizzo, sebbene con alcune imperfezioni evidenti. Prima di questo aggiornamento, l’app offreva già gli stili Animation e Illustration.

Musica ambientale ora a portata di mano

Gli amanti della musica di sottofondo troveranno interessante la nuova sezione dedicata alla musica ambientale nel Centro di Controllo. Con questa opzione, gli utenti possono accesso rapido a diversi generi musicali specifici, come Sleep, Chill e Productivity.

Questo rende la scelta della colonna sonora per il lavoro più semplice e immediata. Inoltre, è possibile modificare le playlist associate ad ogni genere, permettendo un maggiore grado di personalizzazione e comodità.

Gestione dei pagamenti in Wallet

Per chi utilizza l’app Wallet per gestire abbonamenti e pagamenti, l’18.4 beta offre un nuovo menù dedicato ai Pagamenti Preautorizzati. Qui, gli utenti possono visualizzare facilmente tutte le loro sottoscrizioni e piani di pagamento, facilitando la gestione delle spese.

Questa funzione è particolarmente utile per ricordare abbonamenti dimenticati che si possono disattivare, contribuendo a un risparmio economico.

Ricette in Apple News

In Apple News Plus, a pagamento, sono in arrivo delle ricette. La beta permette ai sottoscrittori di accedere a una nuova sezione dedicata al cibo, dove è possibile trovare ricette da importanti pubblicazioni. Questa mossa sembra un tentativo di Apple di competere con le sezioni di cucina già affermate in altre piattaforme.

Nuovo app Vision Pro

Per gli utenti che possiedono un visore Vision Pro, la beta porta una nuova app dedicata. Questa permette di esplorare le caratteristiche di visionOS e offre anche un’anteprima di contenuti e app disponibili. Sebbene la maggior parte delle funzionalità sia accessibile solo ai possessori del visore, la disponibilità dell’app nell’App Store è diretta anche a chi non ha attualmente il dispositivo.

Cambiamenti nelle app di default

Infine, i possessori di dispositivi Apple possono ora modificare alcune impostazioni relative alle app predefinite. In particolare, è possibile cambiare l’applicazione di traduzione predefinita, e gli utenti in Europa hanno l’opportunità di sostituire l’app di navigazione predefinita con soluzioni alternative come Waze.

Con l’uscita di iOS 18.4 sempre più vicina, i beta tester possono continuare a testare queste novità e attendere ulteriori aggiornamenti che potrebbero offrire funzionalità aggiuntive.