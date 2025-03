Apple rilascia la beta di visionOS 2.4, lanci vicino per Spagna e Italia

La tecnologia continua a fare passi da gigante, e Apple si conferma sempre all'avanguardia. Recentemente, l'azienda ha reso disponibile il secondo beta di visionOS 2.4 per gli sviluppatori. Questo aggiornamento non solo è pensato per potenziare le funzionalità dell'Apple Vision Pro tramite Apple Intelligence, ma indica anche che il famoso visore di Apple potrebbe presto raggiungere nuovi mercati internazionali. In particolare, la nuova versione del software introduce il supporto per due lingue aggiuntive.

Supporto per le lingue spagnola e italiana

Una delle novità più significative di visionOS 2.4 è l'introduzione del supporto per le lingue spagnola e italiana. Secondo le informazioni fornite da 9to5Mac, gli utenti che utilizzano l'ultima beta del sistema possono ora impostare la lingua del loro Vision Pro in spagnolo e italiano. Attualmente, il sistema operativo di Apple è disponibile solo in un numero limitato di lingue, tra cui arabo, cinese , inglese , francese, tedesco, giapponese e coreano.

Questa scelta da parte di Apple non è casuale; è un chiaro segnale che l'azienda sta preparando il terreno per una futura espansione del Vision Pro in altri paesi. Proprio come nel caso dell'HomePod, Apple tende ad attivare il supporto per nuove lingue quando prevede di lanciare il suo prodotto in ulteriori mercati. La presenza di lingue europee come lo spagnolo, specialmente nella sua variante europea, suggerisce che il lancio del Vision Pro in Spagna e Italia sia imminente.

L’arrivo dell’Apple Vision Pro in nuovi mercati

L'Apple Vision Pro ha fatto il suo debutto inizialmente negli Stati Uniti, per poi espandere la sua disponibilità in paesi come Cina, Giappone e Singapore. A luglio 2024, il visore è stato reso disponibile in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito. Negli ultimi mesi, anche la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti e Taiwan hanno visto l'arrivo di questo innovativo dispositivo.

La tempistica del rilascio per i nuovi mercati appare particolarmente affascinante, poiché Apple ha annunciato che iOS 18.4 e visionOS 2.4 verranno resi disponibili al pubblico nel mese di aprile. Questo porta a concludere che è probabile che il Vision Pro arrivi in Spagna e Italia nei medesimi periodi, aprendo la strada a un'accoglienza anticipata da parte degli utenti locali.

Prezzi e modelli disponibili

Negli Stati Uniti, il prezzo di partenza per l'Apple Vision Pro è fissato a $3.499 per la versione dotata di 256GB di memoria. L'azienda offre anche opzioni con capacità di archiviazione superiori, proseguendo con modelli da 512GB e 1TB. Questo posizionamento di prezzo riflette il target di mercato a cui Apple si rivolge, puntando a una clientela disposta a investire in tecnologia avanzata.

Con l'introduzione del supporto per lingue come lo spagnolo e l'italiano, l'azienda non solo espande la portata del suo prodotto, ma dimostra anche un impegno costante verso una maggiore inclusività e accessibilità per gli utenti in tutto il mondo. Mentre gli appassionati di tecnologia attendono ansiosamente notizie ufficiali sul lancio, i recenti sviluppi indicano che il futuro del Vision Pro si sta delineando luminoso, promettendo esperienze immersive in mercati sempre più globali.