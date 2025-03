Apple rilascia la beta 4 di iOS 18.4: novità e funzioni per gli sviluppatori

In attesa del rilascio ufficiale, Apple ha presentato agli sviluppatori la beta 4 del nuovo aggiornamento iOS 18.4. Questa versione è stata lanciata a oltre 40 giorni dalla precedente release di iOS 18.3 e a una settimana dall’aggiornamento a iOS 18.3.2. Tra le novità offerte, vi è l’introduzione delle prime funzionalità legate all’intelligenza artificiale, presentando opportunità interessanti, seppure con alcuni limiti iniziali.

Intelligenza artificiale su iOS 18.4: novità linguistiche

La beta 4 rappresenta un passo significativo per Apple, permettendo l’accesso a funzioni di intelligenza artificiale in italiano, particolarmente per i modelli più recenti di iPhone, come iPhone 15 Pro, Pro Max e quelli della serie 16, incluso il nuovissimo iPhone 16e. Questo aggiornamento, atteso anche in altre nazioni, è stato confermato da Apple nel mese di dicembre e segna l’inizio dell’integrazione di lingue aggiuntive nel supporto per Apple Intelligence. Attraverso le impostazioni, gli utenti possono attivare e scaricare i modelli di AI, esplorando un nuovo mondo di possibilità nella gestione delle informazioni.

La versatilità di Apple Intelligence si esprime nella creazione e modifica delle immagini. Gli utenti possono sfruttare Image Playground per assemblare nuove foto o editare quelle esistenti, eliminando elementi indesiderati e dando vita a composizioni creative. La tecnologia di intelligenza artificiale qui è progettata per rendere l’editing fotografico più accessibile e intuitivo, nonostante non raggiunga ancora i livelli di professionisti come Photoshop.

Funzioni avanzate nelle app: il futuro di Messaggi e Foto

Con questa beta, Apple ha portato innovazioni anche all’interno dell’app Messaggi, dove gli utenti possono ora generare “animoji misti” per personalizzare i loro messaggi. Un’altra novità importante è in Note, dove è possibile utilizzare ChatGPT per migliorare testi, dalla scrittura alla correzione, amplificando le opportunità creative.

Un ulteriore aggiornamento significativo riguarda la raccolta e la gestione delle foto. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, gli utenti possono creare gallerie fotografiche incrociando date, luoghi e persone, semplificando l’organizzazione di ricordi e aumentando l’interattività con il proprio archivio.

Allo stesso modo, l’app Mail guadagna una serie di strumenti intelligenti per gestire la corrispondenza. Tra le funzioni incluse ci sono i riassunti automatici e la categorizzazione dei messaggi, rendendo la comunicazione più efficiente e veloce. Gli utenti possono anche disabilitare alcune opzioni se lo desiderano, garantendo un’esperienza più personalizzata.

Siri e ChatGPT: un connubio sinergico

Un aspetto notevole di iOS 18.4 è la collaborazione tra Siri e ChatGPT. Attraverso l’impostazione di Siri, gli utenti possono integrare le domande a cui il sistema non sa rispondere con l’intelligenza di ChatGPT, garantendo risposte più esaustive nel proprio linguaggio. Questa sinergia rappresenta un passo in avanti per l’assistente vocale di Apple, rendendolo più competitivo e versatile.

Inoltre, Siri ha ricevuto aggiornamenti significativi per l’integrazione con HomeKit. Ora è possibile attivare più dispositivi contemporaneamente con un solo comando, semplificando ulteriormente la domotica nelle abitazioni degli utenti. Con iOS 18.4, l’interazione con musica ambientale e notifiche prioritarie diventa più fluida, offrendo agli utenti un controllo migliorato sulle loro esperienze quotidiane.

Applicazioni e nuove funzioni per gli sviluppatori

Questo aggiornamento non si limita a funzioni identificate per gli utenti finali, ma offre anche nuove opportunità agli sviluppatori. Con iOS 18.4, Apple invita i programmatori a testare le nuove funzionalità tramite la beta e ad adattare le loro applicazioni alle nuove realtà offerte dalle capacità di intelligenza artificiale.

Per gli sviluppatori, l’accesso a strumenti come l’app Apple Vision Pro, che facilita la fruizione di contenuti e supporto tecnico, rappresenta un valore aggiunto da non sottovalutare. Anche i dettagli per il passaggio alla versione beta più recente sono facilmente accessibili attraverso le impostazioni di aggiornamento software nel dispositivo.

In una fase di evoluzione continua come quella attuale, l’adozione e l’integrazione di nuove tecnologie da parte di Apple sono un chiaro segnale della direzione futura, con un occhio di riguardo a come l’intelligenza artificiale può migliorare l’interazione degli utenti con i propri dispositivi.