Apple rilascia ufficialmente iOS e iPadOS 14.7.1: corretti diversi bug

La scorsa settimana Apple ha presentato ufficialmente iOS 14.7 e iPadOS 14.7, la settima evoluzione di iOS 14 che ha introdotto sugli iPhone del colosso di Cupertino alcune importanti novità come le nuove funzionalità della Apple Card e il supporto per la MagSafe Battery Pack. Proprio nelle scorse ore, invece, Apple ha rilasciato iOS e iPadOS 14.7.1, aggiornamenti che vanno a correggere una serie di bug minori.

Entrambi gli aggiornamenti iOS e iPadOS 14.7.1 possono essere scaricati gratuitamente: il software è disponibile su tutti i dispositivi idonei over-the-air nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software, basta recarsi sul menu Impostazioni, per poi cliccare su Generali e Aggiornamento software. Ma quali sono le correzioni che troviamo in entrambi gli update? Vediamoli insieme.

iOS 14.7.1 risolve un bug che potrebbe impedire agli iPhone con Touch ID di sbloccare un Apple Watch associato utilizzando la funzione Sblocca. Questo problema è emerso con iOS 14.7, e l’azienda del CEO Tim Cook aveva già assicurato che sarebbe stato risolto in un prossimo aggiornamento software.

L’aggiornamento appena rilasciato da Apple include anche importanti aggiornamenti di sicurezza ed è pertanto consigliato a tutti gli utenti.

Apple rilascia anche macOS Big Sur 11.5.1 (che risolve alcuni bug minori)

Nelle scorse ore Apple ha provveduto a rilasciare anche macOS Big Sur 11.5.1, un aggiornamento che ha lo stesso compito degli altri update, ovvero la correzione di bug minori. Anche in questo caso, l’aggiornamento arriva quasi una settimana dopo il lancio di macOS Big Sur 11.5.

Il nuovo aggiornamento ‌‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌‌ 11.5 può essere scaricato gratuitamente su tutti i Mac idonei utilizzando la sezione Aggiornamento software delle Preferenze di Sistema. Stando a quanto riferito da Apple, macOS Big Sur‌ 11.5.1 introduce una serie di importanti aggiornamenti di sicurezza: il colosso californiano consiglia pertanto di provvedere subito all’aggiornamento.

Fonte MacRumors