Apple rilascia iOS 18.5: la versione finale è in arrivo per gli utenti iPhone

Oggi, Apple ha introdotto iOS 18.5, una release che potrebbe rivelarsi la versione stabile finale dell’aggiornamento. Si prevede che questa release segni la conclusione della fase di beta testing, a patto che non vengano riscontrati bug significativi. Gli utenti di iPhone compatibili possono ora accedere a questa nuova versione, anche grazie a un’importante iniziativa presa dall’azienda tecnologica.

lancio della release candidate di iOS 18.5

Si segnala che oggi è stata rilasciata la versione Release Candidate di iOS 18.5, un passaggio che di solito precede di circa una settimana il lancio della versione stabile. Gli utenti del programma beta di iOS 18.5 possono ripristinare il proprio dispositivo a una versione stabile senza dover eseguire un reset completo. Per installare la RC, basta accedere a Impostazioni > Generale > Aggiornamento Software e seguire le istruzioni. È compatibile con dispositivi dal modello iPhone XS in poi.

Il nuovo aggiornamento introduce diverse novità, tra cui un wallpaper a tema Pride Harmony, oltre a un insieme di correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza.

nuove funzionalità per la sicurezza e l’utilizzo

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda il controllo parenterale. Ora i genitori riceveranno una notifica ogni volta che il passcode del “Tempo di utilizzo” viene utilizzato sul dispositivo di un bambino. Questo incremento della sicurezza mira a dare maggiore tranquillità ai genitori. Inoltre, il nuovo aggiornamento risolve un bug che provocava uno schermo nero nell’app Apple Vision Pro.

Gli utenti avranno anche la possibilità di ripristinare l’interfaccia utente precedente dell’app Mail di iOS, che esclude la visualizzazione delle foto dei contatti. Per attivare questa modifica, è sufficiente aprire l’app Mail di iOS e fare clic sull’icona con tre punti nell’angolo in alto a destra. Da qui, è possibile scegliere di visualizzare la propria casella di posta suddivisa in categorie o in un elenco lungo, eliminando così l’uso delle foto dei contatti.

prossimi sviluppi attesi per gli utenti Apple

Gli appassionati di tecnologia, in particolare quelli desiderosi di essere tra i primi a installare le novità iOS e iPadOS, dovrebbero segnare sul calendario il 9 giugno. In questo giorno prende avvio il WWDC, la conferenza annuale per sviluppatori di Apple, il cui keynote è previsto per le 13:00 EDT . Al termine del keynote, gli sviluppatori riceveranno la prima beta di iOS 19 e iPadOS 19.

In aggiunta a questa notizia, anche iPadOS 18.5 sarà reso disponibile per gli utenti iPad. Gli utenti possono aspettarsi di vedere la versione stabile dell’aggiornamento la prossima settimana. La compatibilità riguarda modelli di iPad come l’ iPad Pro 13 pollici, iPad Pro 12.9 di terza generazione e successivi, iPad Pro 11 di prima generazione e successivi, iPad Air di terza generazione e successivi, iPad di settima generazione e successivi, e iPad mini di quinta generazione e successivi.