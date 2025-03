Apple rilascia iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2: l'importanza di aggiornare i dispositivi

Nel mondo della tecnologia, le aggiornamenti software sono cruciali per la sicurezza e il funzionamento ottimale dei dispositivi. Oggi, Apple ha reso disponibili le versioni iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2 per iPhone e iPad. Questi aggiornamenti introducono una correzione fondamentale che affronta un’esploitazione pericolosa, utilizzata in attacchi informatici reali. La vulnerabilità era stata inizialmente riconosciuta e corretta con l'uscita di iOS e iPadOS 17.2, ma il nuovo aggiornamento apporta ulteriori migliorie di sicurezza. È essenziale pertanto installarlo al più presto.

L’esploitazione e la sua rilevanza

Apple ha rivelato che l'exploit in questione consente a contenuti web malevoli di superare le protezioni offerte dalla sandbox del web content. Questo tipo di vulnerabilità rappresenta una seria minaccia, in particolare perché è stato sfruttato in attacchi estremamente sofisticati contro individui specifici. La casa di Cupertino sottolinea l’importanza di affrontare tempestivamente tali vulnerabilità, suggerendo a tutti gli utenti di eseguire l’aggiornamento senza indugi.

Nuove impostazioni di Apple Intelligence

Un’altra caratteristica da tenere presente riguarda Apple Intelligence. Con l’introduzione di questa nuova versione software, si verifica un cambio di comportamento rispetto alle precedenti impostazioni. Anche se gli utenti avevano già disattivato Apple Intelligence, dopo l’installazione dell’aggiornamento, questa funzione si riattiva automaticamente. Questo è il nuovo standard per gli aggiornamenti Apple, il che significa che ogni volta che verrà installato un aggiornamento, gli utenti dovranno reimpostare le loro preferenze.

Procedura per disattivare Apple Intelligence

Dopo aver completato l’aggiornamento, gli utenti vedranno una schermata di benvenuto che pubblicizza Apple Intelligence, con l’unica opzione di continuare. Questa schermata non consente di saltare questo passaggio, quindi sarà necessario premere "Continua" per poter utilizzare il dispositivo. Per disattivare nuovamente Apple Intelligence, si dovrà navigare attraverso il menu delle impostazioni, selezionando "Impostazioni > Apple Intelligence" e utilizzare l’interruttore per disattivare la funzione. Un vantaggio laterale di questa operazione è che disattivando Apple Intelligence si recuperano fino a 7 GB di memoria di archiviazione, utilizzati per i modelli di intelligenza artificiale locali.

Il rilascio di iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2 rappresenta un passaggio importante per garantire la sicurezza dei dispositivi Apple. Gli utenti dovrebbero prestare attenzione non solo agli aggiornamenti di sicurezza, ma anche alle modifiche nel comportamento delle funzioni preesistenti, per ottimizzare l’esperienza utente e la protezione dei propri dati.