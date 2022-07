Apple rilascia iOS 15.6 e iPadOS 15.6: tutte le novità

Apple ha rilasciato nelle scorse ore iOS 15.6 e iPadOS 15.6, il sesto aggiornamento principale dei sistemi operativi iOS e iPadOS 15 che abbiamo visto arrivare ufficialmente a settembre 2021. iOS 15.6 e iPadOS 15.6 arrivano circa due mesi dopo il lancio di iOS 15.5 e iPadOS 15.5.

Gli aggiornamenti di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 possono essere scaricati gratuitamente e il software è disponibile tramite OTA su tutti i dispositivi idonei nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software basta andare su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamento software.

Come sanno bene i fan di Apple, la società del CEO Tim Cook sta concludendo lo sviluppo sui sistemi operativi iOS 15 e ‌iPadOS 15‌: per quanto riguarda iOS 15.6, siamo pertanto di fronte ad un aggiornamento che introduce una manciata di nuove funzionalità e alcune correzioni di bug.

L’aggiornamento include un’opzione per l’app TV che consente di riavviare, mettere in pausa, riavvolgere e far avanzare rapidamente una gara sportiva dal vivo in corso; inoltre, l’update risolve un problema che potrebbe far sì che l’app Impostazioni continui a mostrare che lo spazio di archiviazione del dispositivo è pieno anche quando in realtà non è affatto così.

Come emerge anche dalle note di rilascio complete di Apple, iOS 15.6 include miglioramenti, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. Viene infatti risolto un problema che poteva causare il rallentamento o il blocco dei dispositivi braille durante la navigazione del testo in Mail; in più, l’aggiornamento risolve un problema in Safari che faceva tornare una determinata scheda ad una pagina precedente.

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili per tutti i mercati o su tutti i dispositivi Apple. La probabilità che iOS 15.6 e iPadOS 15.6 siano tra gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi ‌iOS 15‌ e ‌iPadOS 15‌ è molto alta, dato che il gigante di Cupertino si sta ora concentrando sugli aggiornamenti di iOS 16 e iPadOS 16, programmati per il lancio in autunno.

Fonte MacRumors