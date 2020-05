Apple rilascia iOS 13.5 con funzionalità specifiche per il COVID-19

Apple ha rilasciato iOS 13.5 e iPadOS 13.5 con nuove funzionalità specifiche per il COVID-19. L’aggiornamento porta alcune modifiche e nuove funzioni richieste tra cui l’API di notifica da esposizione a coronavirus, miglioramenti di Face ID e molto altro.

iOS 13.5 ecco le nuove funzionalità

In questi mesi Apple e Google hanno collaborato per sviluppare l’API di notifica da esposizione che potranno essere utilizzate dagli enti governativi per la realizzazione di app di tracciamento dei contatti. In Italia l’applicazione identificata per questo è l’app Immuni che aiuterà le autorità sanitarie italiane a tracciare i possibili contagiati da COVID-19. Coloro che hanno scaricato l’applicazione potranno essere avvisati nel caso siano venuti in contatto con una persona che poi è risultata positiva al coronavirus. Secondo gli esperti l’attività di tracciamento svolge un ruolo molto importante non solo nella lotta al virus ma anche per scoprire tutti coloro che possono essere asintomatici ma positivi, e potrebbero quindi contagiare altre persone.

Un’altra funzione molto utile introdotta dalla casa di Cupertino è un processo di sblocco semplificato per i dispositivi con Face ID quando si indossa la mascherina. L’uso obbligatorio della mascherina rende davvero difficile poter sbloccare il dispositivo e solo dopo diversi tentativi di prova l’iPhone chiede di mettere il codice. Quello che fa il nuovo sistema è mostrare automaticamente il campo del passcode quando rileva che stai indossando una mascherina, quindi puoi inserire direttamente il tuo codice e bypassare il Face ID. Questo funziona sia per sbloccare il dispositivo sia per autorizzare attività come i pagamenti.

Apple ha, inoltre, cambiato il modo in cui funzionano i riquadri per le videochiamate di gruppo con FaceTime. Al momento, ogni volta che fai una chiamata di gruppo con FaceTime, il riquadro video della persona che sta parlando si ingrandisce automaticamente, ma con questo aggiornamento potrai scegliere di disabilitare questa funzione in modo che tutti i riquadri mantengano le stesse dimensioni.

