Apple rilascia la Beta 3 di iOS 15.4 e iPadOS 15.4: tutte le novità

Nella giornata di ieri Apple ha lanciato ufficialmente la terza beta dei prossimi aggiornamenti di iOS 15.4 e iPadOS 15.4. L’aggiornamento riguarda solo gli sviluppatori, che potranno quindi testare le nuove funzionalità in attesa della versione finale. Gli sviluppatori possono scaricare iOS 15.4 e iPadOS 15.4 tramite l’Apple Developer Center o tramite OTA dopo l’installazione del profilo appropriato su un iPhone o iPad.

iOS e iPadOS 15.4 introducono alcuni cambiamenti molto significativi. Ad esempio, sui modelli di iPhone 12 e 13 viene introdotta un’opzione per utilizzare Face ID anche quando si indossa una mascherina, senza dover necessariamente ricorrere ad Apple Watch per l’autenticazione. Funziona proprio come Face ID, ma la scansione avviene nell’area intorno agli occhi.

iPadOS 15.4 introduce invece la tanto attesa funzione Universal Control. Associato a un Mac con macOS Monterey 12.3, Universal Control consente di controllare più Mac e iPad con un unico cursore e tastiera. Dopo l’installazione degli aggiornamenti il funzionamento è garantito; inoltre, la funzionalità è semplice e intuitiva da usare.

Tra le altre novità di questi aggiornamenti troviamo 37 nuovi emoji con l’aggiunta di 14 caratteri Emoji: gli utenti possono ora usare emoji come l’omino che si morde il labbro, le bolle, i fagioli, la mano con il palmo verso l’alto, le uova, la batteria scarica e molto altro ancora.

La seconda beta ha poi introdotto il supporto per la funzione “Tap to Pay su ‌iPhone‌”, progettata per consentire agli iPhone compatibili con NFC di accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali, senza richiedere alcun hardware aggiuntivo. Tap to Pay è abilitato nella versione beta di iOS 15.4, ma richiede che fornitori di terze parti aggiungano il supporto, pertanto non è ancora disponibile per l’uso.

Tra le altre nuove funzionalità vale la pena sottolineare il supporto ProMotion completo a 120 Hz per le animazioni delle app sui modelli iPhone 13 Pro, i certificati di vaccino UE nell’app Wallet, i controlli della luminosità della tastiera nel Centro di controllo sull’‌iPad‌, un widget Apple Card, il supporto per l’aggiunta di domini e-mail personalizzati a ‌iCloud‌ Mail direttamente sul dispositivo e infine un’opzione SharePlay nel foglio di condivisione.

