Apple rilascia la 3 beta pubblica di iOS 13.4, iPadOS 13.4 e tvOS 13.4.

Oggi Apple ha rilasciato la terza beta pubblica di iOS 13.4 insieme a macOS Catalina 10.15.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2 e tvOS 13.4.

Apple aveva reso disponibile questi aggiornamenti solo per gli sviluppatori qualche giorno fa, ora invece sono diventati tutti aggiornamenti pubblici tranne quello di watchOS 6.2. La nuova versione di iOS 13.4 include nuove funzionalità come la condivisione di cartelle iCloud Drive tramite link, scorciatoie da tastiera per iPad e molto altro.

Apple rilascia la beta 3 di iOS 13.4

Ecco, quindi, le novità introdotte dalla nuova beta che puntano a migliorare la user experience di utenti iPhone e iPad.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda gli sviluppatori che realizzano applicazioni per Mac ed iOS che ora possono vendere le due versioni dell’app (quella per laptop e quella per smatphone) insieme come un singolo acquisto, cosa che prima non era possibile.

Un altro grande aggiornamento riguarda iCloud Folder Sharing , funzionalità annunciata durante la presentazione di iOS 13, che consente di condividere una cartella su iCloud tramite un link privato. Chi riceve il link può vedere la cartella su iCloud Drive, scaricare ultime versioni dei file e aggiungerne di nuovi.

L’aggiornamento, poi, apporta una modifica sostanziale anche all’app Mail ripristinando il design della barra degli strumenti introdotto in iOS 13.

Un altro grande updating include la nuova funzione CarKey che offre supporto integrato, con le auto compatibili con la tecnologia NFC, per aprire o chiudere il veicolo oppure accendere o spegnere la macchina. Non sarà necessario scaricare l’app specifica del produttore il tutto avverrà attraverso l’app Wallet che può essere utilizzata sia da iPhone che da Apple Watch.

Altre modifiche minori includono nuovi adesivi Memoji e nuovi controlli Siri.

Per quanto riguarda iPadOS l’aggiornamento introduce delle scorciatoie da tastiera per l’app Foto. Queste scorciatoie permetteranno di cercare e/o creare nuovi album più velocemente e navigare con più facilità tra le varie schede dell’app. Inoltre, pare che ci saranno delle scorciatoie anche per poter duplicare, eliminare o modificare una foto con più rapidità.

