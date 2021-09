Apple rilascia l’aggiornamento “di emergenza” iOS 14.8: va installato subito

Apple ha appena rilasciato un aggiornamento software definito “di emergenza” per correggere una grave vulnerabilità nel suo software. I ricercatori di sicurezza hanno infatti scoperto un difetto che consente allo spyware della società israeliana NSO i iniettare malware in dispositivi come iPhone, Apple Watch o Mac senza neppure un clic.

Secondo quanto riportato anche da Phone Arena, Apple è al lavoro per risolvere la problematica già da una settimana, non appena è stata informata dai ricercatori sulla sicurezza informatica del Citizen Lab del fatto che un iPhone appartenente ad un attivista saudita era stato infettato da spyware del gruppo NSO.

Lo spyware, noto con il nome di Pegasus, può infettare l’iPhone senza che il proprietario lo sappia. Una volta infettato il device, Pegasus può prendere il controllo della fotocamera e del microfono e attivarli entrambi. Lo spyware è inoltre in grado di registrare messaggi, SMS, e-mail e chiamate e inviarli ai clienti della società NSO presso i governi di tutto il mondo. Una volta che Pegasus prende il controllo del telefono non risultano più protetti nemmeno i messaggi crittografati inviati tramite app come Signal.

Uno dei ricercatori che hanno aiutato a scoprire lo spyware, John Scott-Railton, ricercatore senior presso Citizen Lab, afferma che questo spyware “può fare tutto ciò che un utente iPhone può fare sul proprio dispositivo, e altro ancora”. Proprio perché non c’è bisogno di alcun clic, l’utente non riceverà il solito segnale che lo informa sul fatto che il suo telefono è infetto, come invece avviene con un collegamento sospetto inviato tramite SMS o e-mail. Per farla breve, quando un proprietario di iPhone scopre che il suo dispositivo è compromesso è ormai troppo tardi.

Apple rilascia l’aggiornamento iOS 14.8 e consiglia a tutti di installarlo subito

A causa di questa vulnerabilità, Apple ha rilasciato nelle scorse ore l’aggiornamento iOS 14.8. Per scaricarlo e installarlo basta andare su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamento software. La società di Cupertino sottolinea che l’aggiornamento è molto importante dal punto di vista della sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Inoltre, Apple ha anticipato che il suo prossimo aggiornamento software iOS 15 sarà caratterizzato da barriere contro gli spyware.

Secondo il New York Times, l’NSO Group ha affermato in passato di vendere i suoi spyware solo a quei governi che rispettano determinati standard sui diritti umani. Tuttavia, negli ultimi sei anni, lo spyware Pegasus è apparso sui telefoni di attivisti, avvocati, medici e dissidenti in paesi come Emirati Arabi Uniti, Messico e Arabia Saudita. Il mese scorso il Washington Post ha rivelato i risultati di un’indagine che ha evidenziato come i telefoni appartenenti a 37 giornalisti e attivisti per i diritti umani siano stati infettati da spyware collocati all’interno di questi dispositivi.

Due dei 37 telefoni attaccati dallo spyware appartenevano a due donne vicine al giornalista ed editorialista saudita del Washington Post, Jamal Khashoggi, assassinato dopo aver scritto articoli critici nei confronti del governo dell’Arabia Saudita.

Fonte Phone Arena