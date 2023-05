Apple realizza display Micro LED per ‘sganciarsi’ da Samsung

Apple sta sviluppando la propria tecnologia di display Micro LED e sta investendo molto per prepararla alla produzione di massa. L’azienda con sede a Cupertino prevede di passare dagli schermi OLED/LCD ai display Micro LED non solo perché questi ultimi sono di gran lunga superiori in termini di prestazioni e affidabilità, ma anche perché la Mela ha intenzione di ridurre la sua dipendenza da Samsung Display.

Secondo un nuovo report di Nikkei Asia, oltre a progettare la tecnologia dei display Micro LED, Apple avrebbe anche progettato alcune delle apparecchiature necessarie per produrre questi schermi. In questo modo la società del CEO Tim Cook può controllare strettamente la qualità di produzione di questi pannelli. Questo aspetto lascia inoltre presupporre che i fornitori potrebbero non disporre delle attrezzature necessarie per produrre display Micro LED progettati da Apple.

La cosa ancora più interessante è che anche Apple sarà coinvolta nel processo di produzione. Secondo quanto emerso nel report, infatti, il colosso californiano eseguirà la fase di “trasferimento di massa” della produzione di questi pannelli, che prevede il trasferimento di decine di migliaia di chip Micro LED su substrati. Al momento non è chiaro il motivo che ha spinto Apple a compiere questo passo: molto probabilmente il gigante di Cupertino vuole controllare ulteriormente la qualità di produzione di questi pannelli.

Inoltre, un altro aspetto che emerge è la voglia della Mela di lanciare sul mercato i display Micro LED. Chiaramente questa ambizione di Apple è un problema per Samsung, che perderà un’importante mole di affari. Al contrario, Apple risparmierà molto sui costi e potrà sfruttare questi tagli per ridurre il prezzo dei suoi prodotti, diventando ancora più competitiva rispetto alla grande rivale.