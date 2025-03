Apple punta sul metallo liquido per rendere più durevole il suo pieghevole

Apple sta lavorando a un nuovo iPhone pieghevole, implementando il metallo liquido nei meccanismi delle cerniere, una decisione che promette di migliorare la resistenza del dispositivo e ridurre i difetti di piegatura dello schermo. Il ben noto analista Ming-Chi Kuo ha fornito queste informazioni, rivelando che la scelta del materiale è motivata da un obiettivo preciso: affrontare le sfide legate a dispositivi pieghevoli.

Innovazione con il metallo liquido nelle cerniere

Il metallo liquido, noto per la sua capacità di essere modellato tramite un processo di fusione, è stato selezionato da Apple come soluzione innovativa per ovviare ai problemi riscontrati nei dispositivi pieghevoli. Questa tecnologia dovrebbe permettere una maggiore planarità dello schermo e contribuire a ridurre il sgradevole effetto di “piega” che affligge molti display pieghevoli sul mercato. La decisione di integrare il metallo liquido rappresenta un cambiamento significativo, poiché questo materiale è stato impiegato in precedenza da Apple solo in componenti minori, come le puntine per lo spazio SIM.

Il fatto che Apple stia ora utilizzando il metallo liquido in una parte meccanica cruciale come le cerniere del suo futuro iPhone pieghevole potrebbe indicare un passo importante verso l’evoluzione dei dispositivi mobili, puntando non solo sull’estetica, ma anche sulla funzionalità e durata nel tempo. Il fornitore esclusivo di questo metallo sarà Dongguan EonTec, un’azienda conosciuta per la sua specializzazione in tecnologie avanzate.

Caratteristiche attese del nuovo iPhone pieghevole

I dettagli sul design del pieghevole di Apple continuano a emergere, suggerendo che il device avrà uno schermo principale da 7.8 pollici quando aperto e un display secondario da 5.5 pollici. Questo approccio costruttivo apparirà simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold, preferendo una configurazione a libro rispetto a quella a conchiglia usuale in altri modelli di smartphone pieghevoli.

Secondo le ultime informazioni da Kuo, il pieghevole di Apple potrebbe includere diverse fotocamere, con due posteriori e una anteriore. Si prevede anche la presenza del Touch ID, integrato nel pulsante di accensione. In termini di dimensioni, il dispositivo dovrebbe misurare solo 4.5mm di spessore quando aperto, mentre chiuso il suo spessore varierà tra i 9 e i 9.5 mm, il che rappresenterebbe un ottimo risultato in termini di portabilità.

Tempistiche di produzione e lancio

Le prospettive di produzione per il nuovo iPhone pieghevole sono fissate per avvenire nel quarto trimestre del 2026, suggerendo così una possibile presentazione al pubblico verso la fine del 2026 o all’inizio del 2027. Se questa tempistica sarà rispettata, Apple avrà l’opportunità di entrare nel mercato competitivo degli smartphone pieghevoli in un momento in cui altri produttori stanno già affermando le loro proposte. Il segmento dei dispositivi pieghevoli sta continuamente crescendo, e l’ingresso di Apple, con le sue innovazioni, potrebbe rappresentare un cambio di fondamentale per il settore. La curiosità attorno a questo nuovo progetto è quindi estremamente alta e gli appassionati del marchio attendono con trepidazione ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo e sulle caratteristiche del dispositivo.