Apple punta alla realizzazione di occhiali AR, ma ci vorrà tempo

Tim Cook, CEO di Apple, si sta dedicando anima e corpo alla creazione di occhiali di realtà aumentata e secondo un ingegnere dell’azienda, è il suo unico obiettivo attuale. Tuttavia, sviluppare questo prodotto innovativo richiede tempo, e Apple sta preparando il terreno mentre si concentra sugli eventuali aspetti tecnologici necessari per il lancio del prodotto finale.

Sviluppo degli occhiali AR: un progetto in evoluzione

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, in attesa del lancio degli occhiali AR, Apple sta lavorando a un prototipo di occhiali dotati di telecamere e microfoni, simili ai Ray-Ban di Meta. Questi dispositivi non rappresentano la realtà aumentata nel suo pieno potenziale, ma permetterebbero di integrare funzioni basate su Siri e Intelligenza Visiva, elementi chiave nella spinta attuale di Apple verso le tecnologie di intelligenza artificiale.

Tuttavia, sorge una questione importante riguardante la privacy. Apple è attenta a come gli occhiali cattureranno i contenuti, una mossa strategica che differenzia il suo prodotto da quelli di Meta. Gli occhiali di Apple non dovrebbero esporre l’utente a potenziali violazioni della privacy, cosa che potrebbe rappresentare un vantaggio nel mercato sempre più competitivo delle tecnologie indossabili.

La strada per la tecnologia AR perfetta

L’idea di sviluppare occhiali AR richiede un assortimento di tecnologie che devono essere perfezionate. Tra queste, vi sono schermi ad altissima risoluzione, chip ad alte prestazioni e batterie compatte in grado di fornire ore di autonomia. La sfida è non solo la creazione di questi componenti, ma anche la garanzia che possano essere prodotti in grandi quantità a un prezzo competitivo per i consumatori.

Inoltre, è cruciale che Apple sviluppi applicazioni che rendano gli occhiali AR allettanti quanto l’iPhone. Attualmente, non ci sono chiare indicazioni su come Apple intenda raggiungere tali obiettivi o quali specifiche funzioni potrebbero rendere il prodotto realmente innovativo e utile per l’utente quotidiano.

La competizione e le ambizioni di Apple

Le ambizioni di Tim Cook non possono ignorare il panorama competitivo, specialmente dopo il lancio dei prototipi di occhiali AR da parte di Meta, denominati Orion. Sebbene questi ultimi siano ancora lontani dalla produzione di massa e il loro costo attuale si aggiri attorno a decine di migliaia di euro, il mercato delle tecnologie smart è in rapida espansione. Cook è determinato a non restare indietro, considerando la creazione di un prodotto leader di settore una priorità assoluta.

Apple, secondo le indiscrezioni, è quindi intenzionata a lanciare una linea di occhiali intelligenti anche prima di completare gli sviluppi per i veri occhiali AR. Questa mossa potrebbe rappresentare una strategia per catturare una fetta di mercato prima che altri competitor allineino le proprie offerte.

Il futuro degli occhiali AR di Apple è in fase di lavorazione, con Cook che rimane concentrato su ciò che considera la sua “missione” principale nel panorama altamente competitivo della tecnologia odierna.