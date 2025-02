Apple pronto a svelare il nuovo iPhone SE con modem 5G in-house: ecco cosa aspettarsi

Apple sta per rivelare il nuovo iPhone SE di quarta generazione, un lancio atteso con grande curiosità dagli appassionati della tecnologia. Questo dispositivo, che verrà presentato nelle prossime settimane, porta con sé alcune novità significative rispetto ai modelli precedenti. Tra le principali innovazioni c'è l'arrivo di un display OLED e la tecnologia Face ID, elementi che potrebbero rendere l'iPhone SE molto più competitivo sul mercato. Ma non è tutto: il nuovo iPhone SE utilizzerà anche il primo modem 5G sviluppato internamente da Apple, creato dalla TSMC.

Il modem 5G di Apple: una svolta attesa

La decisione di Apple di adottare un modem 5G progettato internamente è un cambiamento cruciale, risultati al passo con la crescente esigenza di connettività mobile. Fino ad oggi, Apple ha fatto affidamento su produttori esterni come Intel e Qualcomm per i chip dei modem cellulari. Tuttavia, la mossa verso un modem interno rappresenta un passo importante per l'azienda, che sta cercando di aumentare la propria autonomia tecnologica e ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Nonostante il cammino intrapreso, emergono già alcune preoccupazioni.

Stando a un recente rapporto proveniente dalla Corea del Sud, il primo modem in-house di Apple non pare all'altezza del noto Snapdragon X75 di Qualcomm. Questo potrebbe significare prestazioni inferiori in termini di velocità e funzionalità. Infatti, il modem di Apple sembra mancare di supporto per le bande mmWave, riducendo la capacità di aggregazione delle reti rispetto ai standard più elevati proposti da Qualcomm. Ciò potrebbe tradursi in velocità di upload e download inferiori per il iPhone SE 4, specialmente rispetto alla serie iPhone 16, equipaggiata con modem di ultima generazione.

Le specifiche tecniche e il futuro degli iPhone

Questo scenario non sorprende affatto. Apple, infatti, sta utilizzando il suo iPhone SE a basso costo per testare il primo modem sviluppato internamente. Secondo le indiscrezioni, il nuovo modem 5G dovrebbe includere funzionalità come il supporto per Dual Sim Dual Standby, e una profonda integrazione con i processori progettati da Apple, promettendo un miglioramento dell'efficienza complessiva del dispositivo. Queste specifiche sono indicative di un approccio sperimentale, dove Apple punta a perfezionare le sue tecnologie prima di applicarle ai modelli di punta.

Passare da fornitori esterni a un modem sviluppato internamente rappresenta un'opportunità per Apple di perfezionare ulteriormente le proprie soluzioni. Tuttavia, il risultato finale di questa implementazione potrebbe influenzare le prestazioni complessive degli iPhone futuri, rendendo necessario un attento monitoraggio delle recensioni e dei test reali, una volta che il nuovo iPhone SE sarà disponibile sul mercato.

Con l'annuncio imminente, resta da vedere se Apple riuscirà a soddisfare le aspettative di qualità e prestazione con il suo primo modem 5G. Mentre gli utenti e gli esperti di tecnologia attendono con ansia l'uscita del dispositivo, le informazioni trapelate suggeriscono un percorso interessante ma ancora imperfetto verso l'autonomia di Apple nel settore dei modem.