Apple pronta al lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli entro il 2026

Nel panorama tecnologico attuale, Apple si prepara a introdurre due dispositivi pieghevoli entro la seconda metà del 2026, prevedendo un rilascio negli ultimi mesi del 2026 o nei primi mesi del 2027. Il primo modello è un dispositivo con uno schermo da 18.8 pollici, mentre il secondo è un iPhone pieghevole in stile libro, con un display interno da 7.8 pollici, simile alla serie Galaxy Z Fold. Queste anticipazioni provengono da un’analisi condotta da Jeff Pu, esperto di GF Securities.

Dettagli sul dispositivo da 18.8 pollici

Le speculazioni riguardanti il dispositivo pieghevole da 18.8 pollici suggeriscono che potrebbe essere classificato come un Mac o un iPad. Jeff Pu ha chiarito questo punto, affermando che il dispositivo, pur avendo un aspetto ibrido tra MacBook e iPad, eseguirà macOS e non iPadOS. Questo fa pensare che, sebbene il design possa richiamare forme di tablet, la sua funzionalità e il software preinstallato lo avvicinano più al MacBook. Fatto interessante è che, attualmente, il dispositivo non avrebbe una tastiera fisica QWERTY, rendendolo il primo Mac con touchscreen. La sua capacità di chiudersi come un laptop rafforza l’idea che sia più un Mac pieghevole che un iPad pieghevole.

La rivoluzione degli schermi pieghevoli

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente menzionato che il futuro software di Apple, compresi iOS 19 e macOS 16, sarà progettato per supportare nuovi hardware, inclusi i dispositivi pieghevoli. Questo segna un passo significativo per Apple, la quale ha esitato a entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli a causa di preoccupazioni legate alla durabilità degli schermi. Tuttavia, si stima che il MacBook pieghevole sarà il primo dispositivo Apple di questo tipo a essere messo in commercio.

I rischi e le sfide dell’industria pieghevole

È nota la cautela di Apple riguardo ai dispositivi pieghevoli, soprattutto per quanto concerne la resistenza del display. Fino ad oggi, l’azienda ha saputo come evitare di lanciarsi nel mercato pieghevole per timore che gli schermi non possano resistere all’uso quotidiano. In particolare, un dispositivo come il MacBook pieghevole avrebbe un minore rischio di danneggiarsi rispetto a un iPhone pieghevole, che potrebbe facilmente essere messo in tasca e soggetto a più stress.

Innovazioni e problemi irrisolti

Fra febbraio 2024 e il presente, è emerso che Apple ha acquisito telefoni pieghevoli dalla concorrenza, come Samsung, per studiarne le tecnologie. Quest’azione ha portato all’ideazione di prototipi, non senza difficoltà: uno schermo pieghevole Samsung è andato danneggiato già dopo pochi giorni. Un altro di questi problemi è la cosiddetta “crease”, l’indentazione visibile sui display pieghevoli quando vengono chiusi. Nonostante ciò, Apple sta lavorando su tecnologie che potrebbero mitigare questo inconveniente. Tuttavia, il costo elevato dei dispositivi pieghevoli rimane un deterrente importante, e l’arrivo di Apple nel mercato non si preannuncia come una soluzione a questo problema.

Sulla base di quanto emerso, l’industria dei dispositivi pieghevoli sembra essere a un bivio cruciale, con Apple che potrebbe rivoluzionare le aspettative dei consumatori nel prossimo futuro.