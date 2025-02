Apple pronta a lanciare nuove tecnologie e aggiornamenti: Febbraio 2025 in arrivo

Febbraio si preannuncia un mese ricco di novità per Apple, con l'attesa presentazione di nuovi prodotti e aggiornamenti software. Tra le novità che potrebbero emergere, ci sono le ultime versioni degli accessori audio, un'app innovativa e l'attesissimo MacBook Air. Scopriamo insieme le principali aspettative per il mese in corso.

App "Invites": un nuovo strumento per la gestione degli eventi

Nei recenti sviluppi, voci di corridoio e ricerche di codice hanno portato alla luce informazioni su una potenziale nuova applicazione denominata "Invites". Questo strumento potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti organizzano eventi e incontri. Secondo le ultime indiscrezioni, l'app avrà integrazione con iCloud, consentendo di sincronizzare inviti a eventi su tutti i dispositivi Apple, inclusa la possibilità di visualizzarli sul web attraverso iCloud.com.

Un contributo di Aaron Perris, scrittore per MacRumors, suggerisce che Apple stia preparando il lancio di iCloud.com/invites, creando così attesa tra gli utenti. Marco Gurman di Bloomberg ha riferito che il servizio è attualmente conosciuto con il nome in codice "Confetti" e promette di offrire un modo innovativo per invitare amici e conoscenti a feste e riunioni.

Gurman non ha precisato se questa funzione sarà disponibile tramite un'app completamente nuova o integrata in un'app già esistente, come il Calendario. Tuttavia, ha confermato che Apple prevede di fare un annuncio ufficiale già nei prossimi giorni, legando estrema attesa all’uscita di iOS 18.3, che è stata rilasciata recentemente. Gli appassionati resteranno sintonizzati per scoprire nel dettaglio le novità annunciate dall'azienda.

Powerbeats Pro 2: wireless e progettati per lo sport

Un'altra data da segnare sul calendario è il 11 febbraio, quando Apple dovrebbe presentare ufficialmente i Powerbeats Pro 2. Secondo Gurman, il prezzo di lancio negli Stati Uniti sarà fissato a 250 dollari. Questi auricolari rappresentano un'alternativa sportiva agli AirPods Pro, con ganci per le orecchie regolabili che garantiscono una vestibilità sicura durante ogni attività.

Le novità più succulente riguardano le caratteristiche tecniche: i Powerbeats Pro 2 saranno dotati dello stesso chip H2 utilizzato negli AirPods Pro 2, promettendo un miglioramento della cancellazione attiva del rumore rispetto al modello precedente. I primi teaser mostrano anche un design snellito e verticale, a differenza del modello lanciato nel 2019, ormai dismesso.

Ulteriori funzionalità includono il monitoraggio della frequenza cardiaca durante gli allenamenti, con la possibilità di collegare gli auricolari a attrezzature da palestra per una misurazione più precisa. I dati saranno visibili sull’app Salute e altre applicazioni compatibili, offrendo una panoramica dettagliata sulle attività fisiche. Altre possibili migliorie potrebbero riguardare la qualità audio, la durata della batteria e il passaggio a una porta USB-C per il caricamento.

Nuovi MacBook Air in arrivo?

In un contesto di grande attesa, Mark Gurman ha rivelato che Apple potrebbe annunciare nuovi modelli di MacBook Air prima che vengano presentati altri device, come l'iPhone SE 4 e l'iPad 11. A quanto pare, le nuove versioni sono già in fase di produzione, rendendo plausibile un lancio anticipato rispetto alle date di uscita tradizionali.

Il 2025 potrebbe quindi vedere l'arrivo di MacBook Air da 13 e 15 pollici, arricchiti con il chip M4 e porte Thunderbolt 4. Queste migliorie tecniche potrebbero rappresentare un punto di svolta per il mercato dei laptop, attirando l'attenzione di professionisti e appassionati di tecnologia.

Aggiornamenti iOS 18.4: novità in arrivo per gli utenti

Infine, per gli appassionati di software, si prevede che il primo beta di iOS 18.4 sarà rilasciato nel corso di questo mese. Questo aggiornamento porterà con sé numerose novità, in particolare per Siri, che avrà nuove funzionalità legate alla consapevolezza contestuale e al controllo approfondito delle app.

"Oltre a ciò, iOS 18.4 introdurrà emoji fresche e la possibilità di impostare app di mappe e traduzioni predefinite, specialmente per gli utenti dell'UE," aggiunge la nota sul sito ufficiale. La versione definitiva di questo software è attesa per il mese di aprile, promettendo a milioni di utenti un'esperienza migliorata e nuove opportunità di utilizzo dei loro dispositivi.

Febbraio si prospetta dunque come un mese chiave per gli utenti Apple, con una serie di annunci che potrebbero influenzare significativamente il mercato e l'esperienza quotidiana degli utenti.