Apple pronta a introdurre il display a 120 Hz su iPhone 17: una novità attesa dagli utenti

Nel 2025, Apple sembra nei preparativi per un’importante evoluzione dei suoi smartphone, in particolare per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento dei display. La notizia, rilasciata da Mark Gurman, una delle fonti più accreditate nel mondo Apple, suggerisce che il nuovo iPhone 17 base potrebbe abbandonare finalmente il tradizionale schermo a 60 Hz per adottare il più fluido display a 120 Hz, tanto atteso dagli utenti. Questa novità si inserisce in un contesto di crescente competitività con i modelli Android che già offrono questa tecnologia nella loro fascia media a prezzi più accessibili.

Un cambiamento atteso da tempo

La transizione dai 60 Hz a 120 Hz rappresenterebbe un cambiamento significativo per i modelli base di iPhone, che da anni sono rimasti indietro rispetto alla concorrenza. Attualmente, molte delle offerte Android, anche quelle di fascia bassa, presentano frequenze di aggiornamento superiori. Questo ha contribuito a creare un gap sempre più percepito tra i dispositivi Apple e quelli rivali, in particolare per gli utenti che non ricercano il massimo delle prestazioni, ma che desiderano comunque un’esperienza ottimale e in linea con le attese moderne.

Mark Gurman, pur non facendo riferimento specifico all’iPhone 17 Air, indica che anche questo modello potrebbe godere degli aggiornamenti previsti. La mancanza di un display ad alta frequenza su modelli che si collocano nella fascia medio-bassa della lineup ha suscitato preoccupazioni in proposito. La logica suggerirebbe che mantenere la distinzione con un modello più costoso senza miglioramenti sostanziali risulterebbe poco sensato in un mercato così capillare.

Innovazioni per un design rinnovato

Negli ultimi anni, Apple ha mantenuto un approccio conservativo riguardo agli aggiornamenti dei propri dispositivi, utilizzando tecnologie di punta principalmente nei modelli Pro. Il refresh rate di 120 Hz ha fatto il suo debutto nel 2017 con l’iPad Pro e ha iniziato a essere adottato sugli iPhone Pro nel 2021. Gran parte degli analisti ritiene che questa strategia abbia avuto l’obiettivo di differenziare le gamme e giustificare i diversi prezzi. Tuttavia, il 2025 potrebbe essere l’anno in cui Apple deciderà di rivedere questa filosofia.

Si parla di un design rinnovato anche per i modelli Pro e Air, ispirato da elementi visti nei dispositivi Pixel, mentre iPhone 17 base potrebbe mantenere l’estetica già conosciuta, arricchita però da un refresh rate dinamico. Questa caratteristica non solo andrebbe a ottimizzare l’esperienza visiva, ma potrebbe essere indispensabile anche per funzionalità avanzate come l’Always-on Display, che è un elemento sempre più rilevante nel panorama attuale degli smartphone.

Attese e anticipazioni sul futuro dei prodotti Apple

Le prospettive per il 2025 si fanno sempre più intriganti. Se le indiscrezioni si avverassero, gli utenti si troverebbero finalmente di fronte a un iPhone in grado di competere su tutti i fronti sul mercato. Con il potenziamento dei display e altre possibili innovazioni già citate, Apple sembra intenzionata a rispondere a una domanda di maggiore fluidità e innovazione.

Sebbene dichiarazioni ufficiali possano ancora mancare, le voci che circolano hanno già suscitato un’ondata di entusiasmo tra i fan del marchio. La possibilità di un iPhone 17 dotato di specifiche avanzate rappresenta un forte incentivo a rimanere aggiornati sulle novità dell’azienda. Rimane da vedere se le aspettative verranno confermate, ma il clima di attesa è palpabile.