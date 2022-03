Apple, tutti i prodotti che (forse) non vedremo l’8 marzo: le possibili date

Da quando Apple ha annunciato l’evento “Peek Performance” per martedì 8 marzo, tutti i fan del colosso di Cupertino sono ovviamente in fermento e cercano di capire quali saranno i prodotti protagonisti di questo appuntamento.

L’importante evento della “Mela” dovrebbe vedere la presentazione di un nuovo iPhone SE (la terza generazione, ndr), ma anche l’iPad Air 5 e (almeno) un nuovo Mac. Ma non è tutto, perché Apple sembra avere in serbo altri prodotti per il 2022, tra cui altri Mac, almeno tre nuovi Apple Watch, nuovi iPhone e altro ancora. Per farla breve, l’evento “Peek Performance” sarà solo il primo dei tanti appuntamenti targati Apple in questo 2022.

Proprio per questo, è meglio fare chiarezza anche sui prodotti che quasi certamente non vedremo nell’evento dell’8 marzo e che verranno ufficializzati dal colosso di Cupertino nei prossimi mesi o nel 2023.

iMac con M1 Pro e M1 Max? Forse in estate

Come accennato, Apple dovrebbe annunciare almeno un nuovo Mac nel suo evento programmato per la prossima settimana, ma è improbabile che si tratti di un iMac con chip più potenti.

Stando alle indiscrezioni, infatti, pare che Apple stia lavorando a un nuovo modello che dovrebbe essere lanciato in estate: questo ‌iMac‌ dovrebbe essere alimentato dai chip M1 Pro e M1 Max e dovrebbe arrivare con un mini-LED, un display ProMotion e un design simile all’iMac da 24 pollici.

Gli AirPods Pro di seconda generazione dovrebbero arrivare nel 2022

Gli AirPods Pro di seconda generazione verranno lanciati quest’anno, stando a quanto riportato da molte fonti: tuttavia, di certo non saranno presentate nell’evento di martedì 8 marzo. Gli “AirPods Pro” non vengono aggiornati dal 2019, quando vennero lanciati per la prima volta, fatta eccezione per l’aggiunta del MagSafe lo scorso ottobre.

La seconda generazione di auricolari di fascia alta di Apple dovrebbe presentare un nuovo design più compatto, il supporto per l’audio Lossless, una nuova custodia di ricarica e probabilmente anche alcune funzionalità di monitoraggio della salute.

Per le cuffie AR/VR di Apple bisognerà attendere il 2023

Il lancio di cuffie AR/VR da parte di Apple è attesissimo dagli appassionati dei prodotti della “Mela”, ma sembra che i fan dovranno avere ancora un (bel) po’ di pazienza.

L’azienda californiana è al lavoro sull’auricolare già da molto tempo e in un primo momento sembrava stesse pianificando una presentazione per il mese di giugno, in occasione della WorldWide Developers Conference (WWDC). Tuttavia, di recente sono stati segnalati alcuni problemi di sviluppo che hanno messo in dubbio una tale sequenza temporale: per gli esperti è molto più probabile un lancio nel 2023.

iPhone 14 e nuovi Apple Watch? Troppo presto

Apple rilascia sempre i suoi nuovi iPhone e Apple Watch in autunno, intorno a settembre o ottobre. Pertanto, nell’evento dell’8 marzo non verrà fatto alcun accenno agli iPhone 14, né tantomeno agli Apple Watch 8.

Fonte MacRumors