Apple lancerà il suo primo iPad con supporto 5G entro il 2020

Apple pare intenzionata a lanciare il suo primo iPad 5G entro quest’anno. L’indiscrezione è comparsa online nelle ultime ore, e indica come possibile periodo il mese di settembre, lo stesso in cui il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare gli iPhone 12 dotati anch’essi di supporto 5G.

Sempre stando alle voci, una società di componenti taiwanese Advanced Semiconductor Engineering (ASE) è entrata nella catena di approvvigionamento degli iPhone mmWave 5G e degli iPad 5G di Apple con la sua tecnologia FC-AiP (flip chip antenna-in-package) basata su substrato.

La notizia viene riportata dal portale Apple Insider, che ha a sua volta ripreso la fonte taiwanese Digitimes che di solito è sempre molto informata sugli sviluppi della catena di approvvigionamento. Apple dovrebbe aggiornare l’iPad Pro all’inizio del 2020, ma un modello 5G potrebbe debuttare più in là, certamente entro l’anno.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente rivelato che il produttore di iPhone dovrebbe rilasciare nuovi modelli di iPad Pro con rilevamento 3D posteriore nella prima metà del 2020. Kuo ha inoltre affermato che i modelli di iPad Pro acquisiranno il rilevamento 3D attraverso il sistema di fotocamere posteriore.

Stando a quanto riferito dall’analista, Apple dovrebbe utilizzare un sistema “Time of Flight”, che misura il tempo necessario affinché la luce rimbalzi sugli oggetti in una stanza per generare una mappa 3D. Inoltre, Kuo ha anche ribadito che Apple prevede di rilasciare il suo iPhone SE 2 (che sarà caratterizzato da un prezzo più basso, ndr) anche nella prima metà del 2020.

L’iPhone SE 2 utilizzerà un PCB a 10 strati simile al substrato (SLP) per la sua scheda madre, la stessa tecnologia utilizzata dagli iPhone 11. L’analista è convinto che il nuovo dispositivo somigli molto all’iPhone 8 e ritiene che possa rappresentare un’ottima soluzione “evolutiva” per i possessori di telefoni come iPhone 6 e iPhone 6s.

Fonte Gadgets360