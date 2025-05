Apple prevede una rivoluzione nei prodotti per il 2027: novità in arrivo dal colosso tecnologico

Negli ultimi anni, le innovazioni di Apple sembravano aver rallentato, ma secondo le recenti dichiarazioni di Mark Gurman di Bloomberg, la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Già a partire dalla fine del 2026, l’azienda di Cupertino è pronta a lanciare una serie di nuovi prodotti che promettono di rivitalizzare il mercato tecnologico. Questa fase è definita da Gurman come una sorta di “rinascimento dei prodotti Apple”, e sembra destinata a materializzarsi nel giro di due anni.

L’arrivo dei nuovi iPhone

La rivoluzione comincerà con il lancio di un prodotto che sta già suscitando grande attesa: il primo iPhone pieghevole di Apple. Questa novità verrà presentata insieme alla linea iPhone 18, prevista per la fine del 2026, e si differenzierà nettamente dai concorrenti, come il Galaxy Z Fold 6. Nonostante il prezzo premium, il nuovo iPhone pieghevole avrà caratteristiche innovative, tra cui uno schermo senza pieghe e una struttura in titanio particolarmente resistente.

Dopo questo modello all’avanguardia, Apple si appresta a festeggiare il ventesimo anniversario dell’iPhone con un nuovo dispositivo che promette un design completamente rinnovato. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, il telefono è descritto come un “iPhone in vetro curvato, senza alcun taglio nel display”, secondo le parole di Gurman. Questo design audace si preannuncia come un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti.

L’innovazione nell’intelligenza artificiale

Un altro fronte sul quale Apple intende spingersi è quello dell’intelligenza artificiale, con l’idea di introdurre una serie di nuovi dispositivi hardware che integreranno le sue tecnologie di Apple Intelligence. Tra questi, le aspettative per un prodotto che concorrerebbe direttamente con gli occhiali Ray-Ban di Meta entro il 2027 sono elevate. Apple sta sviluppando un nuovo chip silicio per garantire il successo di questa iniziativa. Gli occhiali saranno dotati di fotocamere, altoparlanti e microfoni, e sfrutteranno funzionalità come l’intelligenza visiva dell’iPhone, come anticipato da Gurman.

Non si fermano qui le novità: Apple prevede di lanciare anche nuovi modelli di AirPods e Apple Watch dotati di fotocamere, ampliando ulteriormente l’applicazione della tecnologia Visual Intelligence nei suoi dispositivi.

Il futuro di Siri

Per quanto riguarda l’assistente virtuale Siri, Apple promette un potenziamento significativo entro il 2027. Gli sviluppi chiave includeranno nuovi chip AI basati sui processori Apple Silicon e una nuova versione di Siri programmata per utilizzare modelli di linguaggio di grandi dimensioni per migliorare l’interazione con gli utenti. La nuova interfaccia di conversazione di Siri, che era stata prevista per l’uscita di iOS 19, potrebbe finalmente debuttare con iOS 20, rendendo le interazioni più naturali e fluide.

I progetti robotici in arrivo

Infine, non si può dimenticare l’attenzione di Apple per la robotica. L’azienda sta lavorando a nuovi prodotti nel campo della robotica, che dovrebbero vedere la luce nel 2027. Questi prodotti innovativi faranno uso di un hub domestico smart di dimensioni ridotte, che ha già subito ritardi al momento della sua presentazione, prevista per quest’anno. Gurman suggerisce che il primo prodotto robotico potrebbe essere una “macchina da tavolo con un braccio robotico”, completato da un AI assistant con una personalità propria.

Con tutte queste novità all’orizzonte, Apple sta preparando un importante aggiornamento della propria gamma di prodotti che potrebbe ridefinire il futuro della tecnologia. I piani di lancio non sono ancora definitivi e subiscono modifiche, ma l’entusiasmo per queste innovazioni è palpabile. Nelle prossime settimane e mesi, il pubblico sarà in attesa di ulteriori annunci ufficiali dalla grande azienda statunitense.