Apple prevede un aggiornamento significativo per il suo monitor Studio Display

Negli ultimi anni, Apple ha vissuto un periodo di transizione in ambito monitor. Dopo il ritiro del Thunderbolt Display nel 2016 e la conseguente collaborazione con LG riguardo a un monitor da 27 pollici con risoluzione 5K, le proposte della compagnia di Cupertino sono rimaste limitate. Tuttavia, ci sono in arrivo notizie eccitanti: un aggiornamento del monitor Apple Studio Display potrebbe essere all'orizzonte, almeno secondo le indiscrezioni del settore.

La situazione dei monitor Apple tra il 2016 e il 2022

Apple ha lasciato al suo Mac un'offerta di monitor esterni piuttosto deludente tra il 2016 e il 2022. Dopo aver ritirato il suo storico Thunderbolt Display, che vantava caratteristiche di eccellenza, l'azienda ha dovuto appoggiarsi a LG per fornire ai propri utenti un'alternativa che, purtroppo, non ha soddisfatto pienamente le aspettative. Infatti, il monitor proposto aveva una qualità costruttiva simile a quella dei dispositivi PC e presentava un design plastico, che ha lasciato molti utenti con l'amaro in bocca.

Nel 2021, Apple ha finalmente presentato il Pro Display XDR da 32 pollici, un monitor di grande qualità apprezzato per la risoluzione 6K e la fedeltà cromatica. Nonostante ciò, il suo prezzo elevato lo ha sempre collocato in un segmento premium, accessibile a pochi, piuttosto che a una vasta platea di utenti. La situazione ha fatto sorgere interrogativi sulla continua disponibilità e sull'impegno di Apple a investire nel mercato dei monitor.

Le novità attese per l'Apple Studio Display

Secondo quanto riferito da Ross Young, uno dei leader del settore degli approvvigionamenti di monitor, pare che Apple stia lavorando a una revisione significativa dell'Apple Studio Display. I rumor suggeriscono che la compagnia prevede di migliorare il monitor da 27 pollici con una tecnologia di retroilluminazione più avanzata. Attualmente, il modello attuale è retroilluminato a LED, una tecnologia collaudata, ma che non è al passo con le ultime innovazioni in questo campo.

Il prossimo aggiornamento potrebbe introdurre la tecnologia MiniLED, destinata a migliorare il contrasto delle immagini e ad offrire una distribuzione della luce più omogenea. Tale cambiamento potrebbe essere paragonato a quello avvenuto nel passaggio tra il MacBook Air e il MacBook Pro in termini di retroilluminazione, con benefici tangibili per gli utenti che utilizzano i monitor per attività creative o professionali.

La questione del refresh rate

Un aspetto che attualmente resta poco chiaro è la possibile introduzione di un refresh rate più avanzato nel futuro Studio Display. Attualmente, i monitor Apple raggiungono una frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, il che può apparire limitante rispetto ai dispositivi più recenti, come i modelli Pro di iPhone e iPad, che offrono frequenze variabili fino a 120 Hz. Questa caratteristica di refresh rate più elevato è apprezzata soprattutto dagli utenti che utilizzano i dispositivi per attività di gioco o che richiedono movimenti fluidi e animazioni più realistiche.

Avere un monitor con un refresh rate superiore potrebbe migliorare l'esperienza utente, facendo sembrare le operazioni sul computer più rapide e reattive. Tuttavia, le informazioni attuali non confermano se Apple intenda anche questo aspetto per il nuovo Studio Display.

Le prospettive per un lancio imminente

Se le previsioni da parte degli esperti si rivelassero accurate, ci si potrebbe attendere un monitor standalone da 27 pollici, dotato di risoluzione 5K e tecnologia MiniLED, ma non un computer all-in-one. Il futuro potrebbe riservare sorprese, e chissà se suggerimenti di un probabile lancio di un nuovo Studio Display giungeranno già all’evento Apple previsto per martedì. Per ora, la curiosità resta alta e gli amanti dei prodotti Apple attendono novità ufficiali con grande interesse.