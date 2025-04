Apple prevede di introdurre significative novità su Siri nella prossima versione di iOS 19

Con l’avvicinarsi del lancio della nuova versione di iOS, l’attenzione si concentra sulle attese novità riguardanti Siri, l’assistente virtuale di Apple. Negli ultimi giorni, diversi articoli hanno esplorato le difficoltà e le evoluzioni che l’azienda ha affrontato in questa area. Dopo un articolo de “The Information”, oggi il “New York Times” ha approfondito ulteriormente la questione, rivelando dettagli incoraggianti sui futuri aggiornamenti di Siri.

Apple lancia Siri aggiornato in autunno

Negli ultimi mesi, Apple ha annunciato un ritardo significativo nelle funzionalità AI di Siri, lasciando molti utenti e appassionati in attesa di chiarimenti. Tuttavia, un report recente offre una prospettiva positiva: Apple sarebbe intenzionata a lanciare le novità legate a Siri con l’arrivo di iOS 19, previsto per la stagione autunnale del 2025.

Fino ad ora, l’atmosfera attorno a Siri è stata segnata da incertezze; l’azienda aveva chiarito che nuove possibilità sarebbero state disponibili “nel prossimo anno”. L’uso del termine “anno” ha alimentato speculazioni su un possibile slittamento al 2026, un’ipotesi supportata anche da report di Mark Gurman.

Contrariamente a quelle previsioni incerta, oggi emergono notizie positive. Secondo Tripp Mickle del “New York Times”, Apple non ha cancellato il progetto di un Siri rinnovato. Sono stati diffusi dettagli secondo cui l’azienda pianifica il rilascio di un assistente virtuale in grado di compiere operazioni come modificare e inviare foto dietro richiesta degli utenti. Queste informazioni provengono da tre fonti che hanno familiarità con i progetti in corso.

Incertezze e aspettative per il lancio

Non è ancora chiaro se Mickle si riferisca a tutte le funzionalità precedentemente annunciate per Siri o solo a quelle legate agli “App Intents”, ma i comunque i segnali sembrano promettenti. Le caratteristiche AI che attualmente mancano a Siri sembrano essere interconnesse, il che fa pensare che potrebbero essere presentate tutte insieme. Tuttavia, c’è sempre la possibilità che Apple opti per un rilascio graduale degli aggiornamenti.

Questa nuova direzione è particolarmente gradita, soprattutto dopo una serie di notizie negative riguardo le difficoltà interne con Siri all’interno di Apple. Le indiscrezioni suggeriscono che ci siano state tensioni e sfide significative, ma ora, con le notizie positive sul prossimo rilascio, il clima sembra cambiar.

In aggiunta, un’altra notizia emersa recentemente indica che gli ingegneri di Apple possono ora utilizzare modelli linguistici di terze parti per migliorare le funzionalità di Siri. Questo sviluppo suggerisce un’apertura dell’azienda al feedback esterno e all’innovazione, il che rende ancora più intrigante l’approccio che Apple sta adottando per il suo assistente virtuale.

Le aspettative degli utenti su Siri

Gli appassionati di tecnologia si stanno preparando a scoprire se Apple rilascerà davvero le nuove funzionalità di Siri con iOS 19 in autunno. L’entusiasmo per le innovazioni attese è palpabile e molti utenti sono curiosi di vedere come il gigante della tecnologia intenderà rinnovare la propria offerta nel campo degli assistenti vocali.

Resta da vedere se le promesse manifesteranno realmente le attese funzionalità quest’autunno o se dovremo ancora attendere per nuovi aggiornamenti. In ogni caso, il discorso attorno a Siri sembra ormai prendere una direzione più positiva, con le aspettative che crescono tra gli utenti pronti a valutare i cambiamenti apportati dall’azienda di Cupertino.

Per coloro che sono interessati, si invitano gli utenti a condividere le loro opinioni sui futuri aggiornamenti di Siri nei commenti.