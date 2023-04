Apple presenterà i nuovi MacBook al WWDC: arriva la conferma

Come sanno bene i fan di Apple, il mese dell’anno in cui la Mela diventa assoluta protagonista è quello di settembre, ovvero il periodo in cui la società decide di annunciare i suoi nuovi iPhone. Tuttavia, anche nel resto dell’anno non mancano le novità dell’azienda di Cupertino: sono tanti gli appassionati dei prodotti Apple che attendono con ansia il Worldwide Developers Conference, che si terrà come sempre a giugno.

In quell’occasione verranno infatti svelati alcuni nuovi dispositivi di Apple, come ha tenuto a precisare anche il reporter di Bloomberg, Mark Gurman. La Mela, infatti, starebbe lavorando su un MacBook Air da 15 pollici, ma anche su un MacBook Air da 13 pollici e un MacBook Pro da 13 pollici: alcuni di questi nuovi laptop saranno annunciati proprio al WWDC.

Nella sua newsletter di ieri, Mark Gurman ha affermato che i nuovi MacBook in arrivo al WWDC “probabilmente non presenteranno” il chip M3 di prossima generazione di Apple. Questi prodotti verranno invece alimentati da processori “in linea con” il chip M2. Pertanto, se le informazioni di Gurman dovessero rivelarsi corrette, il MacBook Air da 15 pollici sarà alimentato con il chip M2, mentre non ci sono dettagli concreti sul processore che troveremo a bordo del MacBook Air da 13 pollici e del MacBook Pro da 13 pollici, dato che questi modelli sono già dotati del chip M2.

Le voci sul MacBook Air da 15 pollici sono cominciate oltre due anni fa: l’attesa, per i fan di Apple, è stata davvero lunga, ma ora sembra che il laptop sia davvero vicino al rilascio. Secondo quanto riferito, i fornitori di Apple hanno aumentato la produzione di pannelli di visualizzazione da 15 pollici per il laptop e il dispositivo ha fatto la sua comparsa anche nei registri degli sviluppatori dell’App Store.

Ma al WWDC del 5 giugno verranno annunciate anche altre novità, tra cui macOS 14: tuttavia, almeno stando a quanto riferito da Mark Gurman, l’aggiornamento non dovrebbe includere cambiamenti significativi.