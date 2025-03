Apple presenta visionOS 2.4: Novità per gli utenti di Apple Vision Pro

Oggi, Apple ha lanciato una nuova e importante versione del suo sistema operativo per visori, visionOS 2.4, insieme all’aggiornamento di iOS 18.4. Questo rilascio porta con sé diverse novità entusiasmanti per gli utenti di Apple Vision Pro, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente con funzioni avanzate e nuove applicazioni.

Novità di visionOS 2.4

Il rilascio di visionOS 2.4 rappresenta un passo significativo per Apple Vision Pro. Tra le principali novità troviamo il supporto per Apple Intelligence, che promette di rendere l’interazione con il dispositivo ancora più fluida e intuitiva. Ma le novità non finiscono qui.

Supporto per Apple Intelligence

Una delle innovazioni più attese in visionOS 2.4 è il supporto per Apple Intelligence, che aumenta l’automazione delle operazioni comuni e ottimizza le prestazioni del dispositivo. Questa funzione permette agli utenti di sfruttare al meglio le capacità di intelligenza artificiale dell’apparecchio, rendendo le interazioni più naturali e personalizzate.

Nuova app Spatial Gallery

La nuova app Spatial Gallery è uno dei punti salienti di questo aggiornamento. Essa offre una vasta gamma di foto e video spaziali e panorami selezionati da Apple appositamente per Apple Vision Pro. Con la Spatial Gallery, gli utenti possono immergersi in esperienze visive straordinarie, che includono arte, cultura, intrattenimento, stili di vita, natura, sport e viaggi. Apple promette di aggiungere contenuti freschi con regolarità, mantenendo l’esperienza sempre nuova. Al lancio, gli utenti potranno apprezzare il lavoro di fotografi come Jonpaul Douglass e Samba Diop, oltre a storie ed esperienze da marchi iconici come Cirque du Soleil, Red Bull e Porsche.

App Apple Vision Pro per iPhone

Con visionOS 2.4, arriva anche un’app dedicata per l’iPhone che consente una maggiore integrazione con Apple Vision Pro. Questa applicazione faciliterà la gestione delle impostazioni e offrirà un modo semplice per accedere a contenuti e funzionalità dal proprio smartphone.

Miglioramenti per l’utente ospite

Un’altra novità interessante è rappresentata dai miglioramenti apportati alla modalità utente ospite. Questo aggiornamento rende la navigazione e l’interazione durante la condivisione del dispositivo più semplici e sicure, offrendo una serie di opzioni personalizzate per chi utilizza il visore in modalità ospite.

Funzione di dettatura migliorata

Tra le funzionalità potenziate c’è anche la dettatura, che ora permette agli utenti di modificare il proprio testo semplicemente usando la voce. Questa funzionalità rende ancora più efficienti le operazioni di scrittura e comunicazione, risparmiando tempo e sforzi.

Supporto per equazioni matematiche in Notes

Infine, l’aggiornamento include il supporto per risolvere equazioni matematiche inline all’interno dell’app Notes. Questa novità rappresenta un’aggiunta significativa per chi utilizza il visore anche per motivi accademici o professionali, facilitando la gestione di contenuti più complessi.

Come aggiornare a visionOS 2.4

Per ottenere il nuovo visionOS 2.4, gli utenti possono semplicemente accedere all’app Impostazioni del loro dispositivo, selezionare la voce Generale e poi aggiornare il software. Questo processo garantisce che gli utenti possano beneficiare di tutte le ultime innovazioni e miglioramenti apportati da Apple per il loro Apple Vision Pro.