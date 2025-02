Apple presenta un'importante novità per gli amanti della cucina con il lancio di Apple News+ Food

Nella giornata di oggi, Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 18.4, introducendo un'importante novità per gli utenti di Apple News. La nuova sezione Apple News+ Food promette di rivoluzionare il modo in cui gli appassionati di cucina cercano e utilizzano le ricette, con contenuti curati provenienti dai nomi più rinomati dell'editoria gastronomica.

Nuove funzionalità di Apple News+ Food

Apple News+ Food offre un'ampia selezione di ricette, puntando a semplificare l'esperienza di ricerca rispetto ai tradizionali siti web di ricette. Con un'interfaccia chiara e priva di ingombri, gli utenti possono accedere facilmente a istruzioni precise per la preparazione dei piatti. Ogni ricetta è presentata in modo semplice, offrendo una visione immediata degli ingredienti necessari e dei passaggi da seguire.

Questa sezione presenta decine di migliaia di ricette, tutte organizzate per facilitare la consultazione. Gli utenti possono filtrare le ricette in base a vari criteri, come il tempo di cottura, il tipo di piatto e altro ancora. Inoltre, è possibile applicare più filtri contemporaneamente, garantendo una ricerca più mirata rispetto alle esigenze individuali. La possibilità di salvare ricette per un utilizzo futuro rende il tutto ancora più pratico, eliminando la frustrazione di dover cercare nuovamente un piatto interessante.

Sincronizzazione intelligente con iPhone

Una delle caratteristiche più interessanti dell'integrazione delle ricette in Apple News è la funzione di timer. Quando una ricetta indica un tempo di cottura, gli utenti possono semplicemente toccare il tempo mostrato per avviare un timer direttamente sul proprio dispositivo. Inoltre, toccando un ingrediente specifico all'interno della ricetta, si visualizzerà immediatamente la quantità necessaria per ciascun passaggio. Questo approccio rende l'esperienza culinaria più fluida e meno dispersiva.

In una comunicazione ufficiale sul sito di Apple Newsroom, l'azienda ha dichiarato che, a partire da aprile con il rilascio di iOS 18.4 e iPadOS 18.4, gli abbonati di Apple News+ avranno accesso a questa nuova sezione, caratterizzata da una vasta gamma di ricette e articoli dedicati al mondo gastronomico, dalla salute alimentare agli accessori da cucina.

Contenuti esclusivi e accessibili a tutti

Apple News+ Food non si limita solo a fornire ricette; include anche articoli e storie provenienti dai principali editori di contenuti gastronomici come Allrecipes, Bon Appétit, Food & Wine e Serious Eats. Gli utenti potranno trovare storie curate dagli editor di Apple News, oltre a esplorare e filtrare migliaia di ricette nel catalogo. Ogni giorno verranno aggiunti nuovi contenuti, e la grafica delle ricette è progettata per semplificare lettura degli ingredienti e delle istruzioni.

Anche se la maggior parte dei contenuti sarà riservata agli abbonati di Apple News+, Apple ha riassicurato che alcune storie selezionate e ricette saranno accessibili a tutti, rendendo la nuova sezione fruibile anche per chi non è abbonato.

La nuova sezione Food di Apple News come punto di riferimento per la cucina

Con il lancio di Apple News+ Food, gli utenti possono finalmente dire addio alla frustrazione di scorrere risultati di ricerca poco utili. Ben lontano dalla confusione delle pagine web tradizionali, questa funzionalità, elaborata dal team di Apple News+, si propone come un ottimo strumento per tutti gli appassionati di cucina. Apple continua a investire nel suo servizio informativo, e Apple News+ sta diventando sempre più una delle applicazioni più utilizzate per notizie e intrattenimento, ora con una sezione dedicata alle ricette.

Per visualizzare la nuova sezione Food, gli utenti possono semplicemente scorrere il tab principale “Oggi” nell'app oppure dirigersi al tab “Seguiti” e selezionare “Cibo”.