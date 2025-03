Apple presenta Surveyor: l’app per raccogliere dati utili a migliorare Apple Maps

Novità in casa Apple: è stata recentemente lanciata l’app Surveyor, creata per permettere agli utenti di raccogliere informazioni importanti come immagini di segnali stradali e dettagli lungo le strade, tutto con l’obiettivo di potenziare la mappatura di Apple Maps. Questa applicazione, però, non è destinata all’uso pubblico ma si rivolge a partner aziendali, i quali collaborano con Apple per l’assegnazione di compiti di mappatura.

Un’app per partner selezionati: come funziona Surveyor

Scaricando Surveyor, gli utenti vengono subito guidati a un’opzione chiamata “Apri app partner”, dove possono selezionare un compito da svolgere. A questo punto, si viene reindirizzati a un’altra applicazione, Premise, che funge da piattaforma per la realizzazione di semplici incarichi. Secondo le informazioni disponibili, Premise consente agli utenti di guadagnare ricompense completando attività come sondaggi, segnalazione di informazioni locali – ad esempio zone di costruzione o prezzi al supermercato – e catturando immagini di luoghi specifici della città.

L’esperienza di raccolta dati attraverso Premise

Le informazioni raccolte nell’app Surveyor, come evidenziato da alcune stringhe del codice condivise da fonti come MacRumors, sono destinate a migliorare la precisione della mappatura di Apple. Una volta che agli utenti di Premise viene assegnato un compito di mappatura tramite l’app Surveyor, vengono forniti specifici passaggi da seguire. Gli utenti sono guidati a fissare il proprio iPhone a un supporto, ruotarlo in orizzontale e iniziare a scattare foto lungo un percorso mentre si guida. Queste immagini servono per raccogliere dati su elementi come segnali stradali e semafori, nonché per acquisire localizzazione e dettagli riguardanti caratteristiche fisiche, il tutto per migliorare la precisione della cartografia di Apple.

Un passo avanti per Apple Maps: come viene utilizzato il data collection

Nonostante Premise non venga ufficialmente identificata come partner di Apple Maps, l’app Surveyor suggerisce una collaborazione tra i due, con Apple che si avvale delle informazioni raccolte dagli utenti di Premise per mantenere aggiornati dettagli minori su Apple Maps. Questa iniziativa rappresenta un potenziale salto di qualità nella qualità dei dati mappali, permettendo all’azienda di migliorare continuamente l’esperienza degli utenti, fornendo mappe sempre più accurate e dettagliate. La precisione dei dati è fondamentale in un’epoca in cui l’affidabilità delle informazioni geografiche è cruciale per una navigazione sicura e efficace.

In un contesto di continua evoluzione tecnologica, l’integrazione di tecnologie come Surveyor non solo mostra come Apple stia investendo nel miglioramento delle sue applicazioni, ma rappresenta anche una novità nel modo di raccogliere dati geospaziali. Con questo approccio, Apple punta a coinvolgere gli utenti nel processo di miglioramento dei suoi servizi, rendendoli parte attiva nella raccolta di informazioni preziose.