Apple presenta l'iPhone 16e: un nuovo modello accessibile per gli utenti

Apple ha svelato questa settimana il nuovo membro della famiglia iPhone 16, l'iPhone 16e, pensato come alternativa low-cost per sostituire il precedente iPhone SE. Questo nuovo modello porta con sé importanti innovazioni e rappresenta il primo esempio di modem cellulare personalizzato realizzato da Apple.

In aggiunta, Apple ha avviato il rilascio delle prime versioni beta dei suoi sistemi operativi, introducendo diverse novità per iOS 18.4 e visionOS 2.4, quest'ultimo destinato ad arricchire le funzionalità del visore Vision Pro. Scoprite di seguito tutti i dettagli su queste importanti novità e altro ancora.

L'iPhone 16e: specifiche e caratteristiche principali

L’iPhone 16e è stato presentato come successore diretto dell’iPhone SE di terza generazione, ma con una nuova denominazione. Questo dispositivo sfoggia un ampio display OLED da 6,1 pollici, in sostituzione del più piccolo LCD da 4,7 pollici del modello precedente. La nuova schermata è completata da un notch per il Face ID, segnando così il definitivo abbandono da parte di Apple del pulsante Touch ID nella sua linea di smartphone.

Il cuore pulsante dell'iPhone 16e è il chip A18, che consente un supporto avanzato per le caratteristiche legate all'intelligenza artificiale sviluppata da Apple, come ad esempio le sintesi delle notifiche e le personalizzazioni tramite Genmoji. Il chip A18, presente anche nella versione standard dell’iPhone 16 e nell’iPhone 16 Plus, è dotato di un’architettura con CPU a 6 core e un potente Neuro Engine a 16 core, mentre il GPU presente è un modello potenziato a 4 core.

Il modem C1: una novità importante per Apple

Un aspetto distintivo dell’iPhone 16e è l’introduzione del modem cellulare personalizzato di Apple, chiamato C1. Questo modem si distingue per la sua eccezionale efficienza energetica, contribuendo a fornire la maggiore autonomia di batteria mai vista in un iPhone da 6,1 pollici. Il C1 rappresenta il culmine di sette anni di ricerca e sviluppo da parte di Apple e segna solo l'inizio di una nuova serie di chip. È infatti anticipato che un modem C2 sia già in fase di testing, promettendo ulteriori miglioramenti futuri.

Confronto tra iphone 16e e iphone 16: una guida all'acquisto

Il prezzo di partenza dell’iPhone 16e è fissato a 599 dollari, che, sebbene sia superiore al costo dell’iPhone SE che sostituisce, risulta comunque 200 dollari inferiore rispetto al costo dell’iPhone 16 standard. Per coloro che si trovano di fronte al dilemma di scegliere tra l'iPhone 16e e l’iPhone 16, è stata elaborata una guida all'acquisto che mette a confronto oltre 25 differenze tra i due modelli, facilitando la decisione in base alle esigenze individuali degli utenti.

Novità in iOS 18.4: prime beta e funzionalità

Apple ha recentemente rilasciato la prima beta di iOS 18.4 per gli sviluppatori, anche se questa versione iniziale presenta alcune lacune nelle feature legate all’intelligenza artificiale che erano attese. Tra le novità, ci sono le notifiche prioritarie supportate dall’intelligenza artificiale, l’aggiunta dello stile Sketch nell’app Image Playground e l’introduzione di diverse nuove lingue per le funzioni di Apple Intelligence. Inoltre, è stata aggiunta una funzionalità di musica ambientale integrata nel Centro di Controllo.

VisionOS 2.4: l'intelligenza di Apple arriva sul Vision Pro

La nuova versione visionOS 2.4 porta con sé l’intelligenza di Apple sul visore Vision Pro. Tra le funzioni supportate ci sono strumenti di scrittura per generare, correggere e riassumere testi, Genmoji per la creazione di emoji personalizzati e l’app Image Playground che consente di generare immagini. Sarà presente anche un’app Spatial Gallery dedicata, contenente una selezione curata di video, immagini panoramiche e opere di artisti e fotografi.

In aggiunta, gli utenti potranno beneficiare di un’app per iPhone progettata per gestire il supporto e le funzionalità del Vision Pro, consentendo il download di app, la creazione di liste di contenuti e la gestione della modalità ospite.

Discontinuità nella linea iPhone: addio a iphone 14 e 14 plus

Accanto all’uscita dell’iPhone 16e, Apple ha deciso di dismettere anche l’iPhone 14 e 14 Plus, semplificando così l’intera gamma di prodotti. Questa scelta strategica appare logica considerando il posizionamento del prezzo dell’iPhone 16e e la transizione verso la connessione USB-C, dato che i modelli 14 avrebbero continuato a utilizzare il vecchio sistema Lightning.

Per restare aggiornati sulle ultime novità Apple, vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter settimanale, che offre un riepilogo degli sviluppi più significativi della settimana.