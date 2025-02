Apple presenta le beta 1 dei nuovi sistemi operativi, in arrivo supporto multilingue

Apple ha avviato il processo di rilascio per gli sviluppatori delle versioni beta 1 dei prossimi aggiornamenti ai suoi sistemi operativi, includendo iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 e visionOS 2.4. Queste prime versioni introducono importanti novità, come il supporto per Apple Intelligence in ulteriori lingue, ampliando così l'accessibilità e l'usabilità dei servizi Apple a livello globale.

Dettagli sul rilascio di macOS Sequoia 15.4

La beta 1 dell'aggiornamento a macOS Sequoia 15.4 è giunta circa un mese dopo il rilascio della versione 15.3. Nonostante al momento non siano state rese note le specifiche funzionalità di questa beta, è importante sottolineare che a dicembre Apple ha annunciato l'espansione dei servizi di Apple Intelligence a nuove nazioni, tra cui l'Italia. Un primo aggiornamento software completo è previsto per aprile, il che porta a speculare che questa versione beta possa includere supporto per lingue aggiuntive all'interno di Apple Intelligence.

Apple Intelligence è descritto come un sistema di intelligenza personale, capace di fornire informazioni utili e pertinenti per gli utenti. Nelle prossime settimane, il servizio sarà disponibile in un numero crescente di lingue, tra le quali francese, tedesco, italiano, portoghese , spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato. Sarà inoltre localizzato in inglese per gli utenti di Singapore e India, a testimonianza dell'impegno di Apple nel garantire un'esperienza personalizzata a un pubblico sempre più ampio.

Espansione delle lingue per Apple Intelligence

Con i rilasci previsti ad aprile per iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, le nuove lingue saranno accessibili in praticamente tutte le regioni del mondo. Questo rappresenta un passo significativo per Apple, che già da tempo punta a rendere le proprie tecnologie non solo all'avanguardia, ma anche globalmente accessibili. Gli sviluppatori possono già da ora testare le nuove release e prepararsi a un'integrazione senza dubbio interessante delle lingue aggiuntive.

Inoltre, Apple ha confermato che il sistema di Apple Intelligence continuerà a evolversi nei prossimi mesi. Il focus sarà anche su novità importanti per Siri, l'assistente vocale, suggerendo che il futuro delle interazioni vocali degli utenti con i prodotti Apple sarà caratterizzato da un arricchimento funzionale non indifferente.

Novità in visionOS 2.4

Anche il più recente visionOS 2.4, destinato ad Apple Vision Pro, non sarà da meno. Integra infatti il supporto per Apple Intelligence, con strumenti progettati per aumentare produttività e creatività. Tra le nuove funzionalità spiccano la scrittura di testi e la creazione di immagini attraverso il servizio Image Playground e Genmoji.

Un'altra innovazione interessante prevede la possibilità di generare un utente ospite sull’iPhone, consentendo a familiari e amici di testare il visore senza compromettere le impostazioni personali dell'utente principale. Le configurazioni per gli utenti ospiti possono essere mantenute per un periodo di 30 giorni, offrendo così un'esperienza personalizzata e temporanea.

Il lancio di visionOS 2.4 è previsto anch'esso per aprile, confermando l'impegno di Apple verso un ecosistema sempre più connesso e versatile, capace di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Con questi aggiornamenti, la Casa di Cupertino si prepara a rafforzare la sua posizione nel panorama tecnologico, offrendo strumenti e funzioni in continuo ampliamento.