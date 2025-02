Apple presenta in anteprima la prima beta di iOS 18.4 con novità per Siri e Apple Intelligence

Apple ha recentemente annunciato il lancio della tanto attesa prima beta di iOS 18.4 destinata agli sviluppatori. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo nella capacità di integrazione e interazione delle applicazioni Apple, rendendo il sistema operativo ancora più potente e versatile.

Le novità di Apple Intelligence

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale introdotto da Apple, sarà presto disponibile in nuove lingue. Tra queste figurano il francese, il tedesco, l'italiano, il portoghese , lo spagnolo, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato. Inoltre, verranno introdotte versioni locali dell'inglese per Singapore e India. Con il rilascio di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 previsto per aprile, gli utenti di diverse regioni del mondo potranno beneficiare di queste migliorie.

Questa evoluzione di Apple Intelligence non solo rende il sistema più accessibile a una vasta gamma di utenti, ma sottolinea anche l’impegno di Apple verso una maggiore inclusività e facilità d'uso. Gli sviluppatori possono già iniziare a testare queste nuove funzionalità con la beta rilasciata oggi.

Innovazioni nella tecnologia di Siri

Sebbene non siano stati divulgati dettagli specifici su tutte le funzionalità incluse in iOS 18.4 beta 1, si sa che Apple sta lavorando su tre cruciali miglioramenti per Siri, parte dell’integrazione di Apple Intelligence.

Una delle maggiori innovazioni riguarda la consapevolezza dello schermo. Grazie a questo aggiornamento, Siri sarà in grado di riconoscere e interagire con ciò che appare sullo schermo dell'utente. Per esempio, se un amico invia un messaggio con il suo nuovo indirizzo, basterà chiedere: “Aggiungi questo indirizzo alla sua scheda di contatti” e Siri provvederà automaticamente.

In aggiunta, la comprensione del contesto personale rappresenta un altro passo avanti. Siri avrà accesso a informazioni personali per fornire un aiuto più su misura: ad esempio, se non si ricorda se un amico ha condiviso una ricetta in un’app di messaggistica o via email, Siri potrà cercare queste informazioni senza compromettere la privacy del suo utilizzatore.

Infine, le azioni all'interno delle app saranno eseguite con facilità grazie a questa nuova versione di Siri. Chiedendo a Siri di inviare un'email a una persona specifica, l'assistente vocale saprà identificare l'email corretta e l’app utilizzata, permettendo quindi di eseguire operazioni tra diverse applicazioni con fluidità.

Sfide nello sviluppo delle nuove funzionalità

Tuttavia, secondo recenti informazioni di Bloomberg, Apple potrebbe trovarsi a fronteggiare ritardi nello sviluppo di queste caratteristiche innovative. La possibilità che queste funzioni siano incluse nella prima beta di iOS 18.4 è ancora da confermare. Con l’attenzione puntata sulle nuove versioni, molti utenti attendono con interesse i feedback e le novità che emergeranno nel corso delle prossime settimane.

Rimanete aggiornati sulle innovazioni di iOS 18.4: nel mentre, chiunque notasse cambiamenti nella beta di oggi è incoraggiato a condividerli attraverso i social oppure sulla community di sviluppatori. Il team di 9to5Mac fornirà una copertura completa di tutte le novità legate a questi aggiornamenti nei giorni a venire.