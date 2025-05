Apple presenta il rilascio di iOS 18.5: tutte le novità e i miglioramenti della versione

Apple ha appena lanciato la versione candidata al rilascio di iOS 18.5, un aggiornamento software destinato a iPhone e iPad. Sebbene non ci siano grandi cambiamenti, gli utenti troveranno alcune piccole modifiche e nuovi elementi interessanti. Questo aggiornamento è in fase preliminare ma offre già uno sguardo su quali saranno le novità definitive.

Cosa c’è di nuovo in iOS 18.5?

Tra le novità più evidenti di questo aggiornamento, spiccano alcune modifiche all’app Apple Mail, in particolare relative alle categorie di posta e alle immagini del profilo. Queste piccole ottimizzazioni mirano a rendere l’esperienza di utilizzo del servizio di posta elettronica più fluida e piacevole. Gli utenti possono aspettarsi un’interfaccia leggermente migliorata, che facilita la navigazione tra le varie caselle di posta e le comunicazioni.

In aggiunta, una delle caratteristiche più attese di questa versione è il nuovo sfondo Pride 2025, pensato per omaggiare la comunità LGBTQ+. Questo wallpaper, disponibile sia per iPhone che per iPad, rappresenta l’impegno di Apple per l’inclusività e la celebrazione della diversità. Gli utenti possono utilizzare questo sfondo per personalizzare i propri dispositivi, rendendo omaggio a un importante messaggio sociale.

Note di rilascio e migliorie

Il pacchetto di aggiornamento di iOS 18.5 non include solo novità, ma anche miglioramenti e correzioni di errori. Tra queste, spicca l’introduzione di una notifica per i genitori quando il codice di accesso per il Tempo di Utilizzo viene utilizzato su un dispositivo appartenente a un bambino. Questa funzione è pensata per garantire maggiore sicurezza e controllo da parte dei genitori sull’uso delle tecnologie da parte dei più giovani.

Inoltre, l’opzione “Compra con iPhone” è ora disponibile anche per l’acquisto di contenuti all’interno dell’app Apple TV su dispositivi di terze parti. Questa funzionalità permette una maggiore comodità per gli utenti che desiderano fruire di contenuti su diverse piattaforme senza complicazioni.

La nuova versione risolve anche un problema che causava lo schermo nero nell’app Apple Vision Pro, suggerendo che Apple stia attenta ai feedback degli utenti e lavori attivamente per migliorare l’affidabilità delle sue applicazioni.

Per quanto riguarda il supporto alle funzionalità satellitari fornite dagli operatori, iOS 18.5 garantirà tale disponibilità sugli iPhone 13 in tutti i modelli, ampliando le opzioni di connettività.

Limitazioni regionali e informazioni sulla sicurezza

Va notato che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni o su tutti i dispositivi Apple. Questo è un aspetto importante da considerare per gli utenti che si aspettano di beneficiare di ogni novità su qualsiasi dispositivo. Per ulteriori dettagli sulle specifiche di sicurezza relative agli aggiornamenti software di Apple, è consigliabile visitare il sito ufficiale di supporto dell’azienda.

In sintesi, iOS 18.5 rappresenta un passo avanti per Apple, mantenendo la sua tradizione di ascolto attento delle esigenze dei propri utenti, attraverso piccole modifiche e aggiunte significative che mirano a migliorare l’esperienza complessiva.