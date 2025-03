Apple presenta i nuovi iPad Air e il baseline: le novità del 2025

Oggi, Apple ha svelato i suoi ultimi modelli di iPad, tra cui gli iPad Air da 11” e 13”, entrambi dotati del potente chip M3. Inoltre, è stato presentato l’iPad base del 2025, che si distingue per l'adozione del più recente chipset A16 Bionic e 128GB di memoria interna di serie. Le nuove caratteristiche di questi dispositivi rappresentano un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti.

Novità e specifiche dei nuovi iPad Air

I modelli Air da 11” e 13” sono ora equipaggiati con il chip M3, un processore con una CPU a 8 core, una GPU a 9 core e una NPU a 16 core, che sostituisce l'M2 presente negli iPad dell’anno scorso. A supporto di questo SoC, i nuovi dispositivi vantano 8GB di RAM, con Apple che annuncia prestazioni raddoppiate rispetto all'iPad Air di M1 del 2022. Non sono però disponibili dettagli specifici riguardo al confronto tra le prestazioni degli M3 e i loro predecessori M2.

Restando sul piano delle specifiche, i nuovi iPad Air conservano le dimensioni dello schermo e la risoluzione di visualizzazione dei modelli dell'anno scorso, accompagnati da una frequenza di aggiornamento bloccata a 60Hz. La dotazione include una coppia di fotocamere da 12MP e un connettore USB-C 3.1. È importante notare che non ci sono state migliorie per la connettività Wi-Fi 6E o per il Bluetooth 5.3. Tocca anche menzionare che il Touch ID rimane integrato nel pulsante di accensione.

Il rinnovato Magic Keyboard: funzionalità potenziate

Insieme ai nuovi iPad Air, Apple ha presentato anche una versione aggiornata della Magic Keyboard. Questa tastiera ora offre un trackpad più ampio e una nuova fila di tasti funzione. Questi miglioramenti rendono la tastiera ancora più versatile, rendendo più comoda e funzionale l'esperienza di scrittura e navigazione su iPad.

Prezzi e disponibilità

Le nuove colorazioni degli iPad Air includono Blu, Viola, Starlight e Grigio Spaziale, identiche a quelle dei modelli precedenti. Il modello Wi-Fi da 11” è proposto al prezzo di $599/€699/£599 con 128GB di storage, mentre la variante cellulare costa $749/€869/£749. Per quanto riguarda il modello da 13” con 128GB, il costo è di $799/€949/£799 e $949/€1,119/£949 per la versione cellulare. Le prenotazioni sono già aperte, con le prime spedizioni programmate per il 12 marzo.

Apple continua a innovare con i suoi dispositivi, introducendo miglioramenti significativi ma mantenendo la tradizione di design e funzionalità che ha caratterizzato i suoi prodotti negli anni.