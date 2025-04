Apple prepara un anniversario rivoluzionario per l’iPhone: il nuovo foldable e il Pro model

Il 2025 segna il ventesimo anniversario dell’iPhone e Apple si sta preparando a stupire il pubblico con rilevanti innovazioni. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, tra le novità ci sarà per la prima volta un modello di iPhone pieghevole e anche un audace modello Pro, mira a rispondere alle aspettative dei fan più fedeli. Questo articolo esplorerà cosa ci si aspetta dall’azienda di Cupertino e come queste novità possano influenzare il futuro degli smartphone.

Un nuovo design per l’iPhone: il sogno di Jony Ive

Negli anni, Jony Ive ha costituito un’icona nel mondo del design Apple, immaginando un iPhone che apparisse come “un’unica lastra di vetro”. La visione di Ive per il design ha avuto un impatto notevole, specialmente con il lancio dell’iPhone X. Tuttavia, negli ultimi tempi, Apple ha optato per dispositivi più spessi e meno eleganti, allontanandosi dall’ideale iniziale di uno smartphone fluido ed elegante. Con l’arrivo dell’iPhone 17 Air, Apple sembra finalmente rientrare nel percorso tracciato da Ive. Quest’ultimo, insieme ai cambiamenti attesi per il ventesimo anniversario, potrebbe riportare la compagnia sulla retta via in termini di design.

Il pieghevole e l’impiego di più vetro

Al centro delle speculazioni per il futuro ci sarebbe un iPhone con maggiori superfici in vetro. Questo cambiamento potrebbe generare preoccupazioni riguardo alla durabilità e alla facilità di riparazione del dispositivo, ma rispecchia perfettamente la direzione strategica di Apple. Implementare un design avanzato in occasione di un anniversario così significativo ha un forte senso commerciale e creativo. L’idea di un modello pieghevole rappresenta una risposta alle aspettative crescenti del mercato, dove i dispositivi flessibili stanno guadagnando terreno.

Verso un futuro ultra-sottile

Dopo il lancio dell’iPhone 17 Air, che rappresenta una prima fase verso un’adozione più ampia di modelli ultra-sottili, Gurman ha affermato che la società non si fermerà qui. È plausibile che nel 2026, con l’arrivo dell’iPhone 18 Pro, Apple faccia un ulteriore passo avanti, integrando sia il design ultra-sottile che un’estetica in vetro. Tale combinazione permetterebbe finalmente di realizzare la visione di un dispositivo che sembra una singola lastra di vetro, portando l’esperienza utente a un livello superiore.

Speculazioni sul design futuro

Sebbene i dettagli sul design rimangano ancora vaghi, è indubbio che Apple stia preparando rivoluzioni significative. L’idea di un flagship più “vetroso” fa anticipare un passaggio a materiali diversi e design più audaci. Attualmente, però, non ci sono informazioni specifiche su come questi cambiamenti verranno realizzati. Molti fan sono ansiosi di vedere come Apple affronterà la questione della resistenza dei materiali, particolarmente in vista delle aspettative elevate reputate necessarie per celebrare un anniversario così importante.

Con il ventesimo anniversario che si avvicina, Apple è pronta a reinventare l’iPhone, onorando la sua eredità nel mondo della tecnologia e svelando un nuovo capitolo nella storia degli smartphone.