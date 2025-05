Apple prepara un 2026 ricco di novità: tre lanci attesissimi e innovativi all’orizzonte

Apple si appresta a un’esperienza di innovazione mai vista prima, con l’arrivo di importanti prodotti attesi nel 2026. Mark Gurman ha parlato di una vera e propria “rinascita del prodotto” che culminerà nel 2027, ma gli appassionati non dovranno aspettare così tanto per vedere le nuove creazioni della casa di Cupertino. Nel 2026, ci sono almeno tre lanci che promettono di rivoluzionare i dispositivi attuali.

iPhone Fold: un nuovo capitolo per gli smartphone

Ciò che è considerato l’era “noiosa” degli iPhone volge al termine con l’introduzione dell’iPhone 17 Air previsto per quest’autunno. Tuttavia, nel 2026 arriverà un modello innovativo: l’iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questo dispositivo sarà un modello ultra premium che promette di espandere le funzionalità tradizionali dell’iPhone in modi mai visti prima. Tra le caratteristiche vociferate, troviamo uno schermo interno da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici. Riuscendo a chiudersi in modo compatto con uno spessore di circa 9 mm e aprendosi a solo 4,5 mm, l’iPhone Fold sarà un vero e proprio gioiello tecnologico.

Un’altra innovazione attesa è l’integrazione di Touch ID nel pulsante laterale, rendendo il dispositivo non solo elegante ma anche altamente funzionale. Il prezzo previsto supererà i 2000 dollari, un chiaro segnale delle ambizioni premium di Apple. Sarà interessante osservare come tali cambiamenti hardware si accompagneranno a migliorie software, potenzialmente in iOS 20, e come gli utenti potranno approfittare delle nuove funzionalità, come il supporto per lo Stage Manager.

MacBook Pro: un design che sfida i limiti

Dopo l’ultimo aggiornamento nel 2021, il MacBook Pro si prepara a ricevere un redesign radicale nel 2026. Il nuovo modello promette di essere più sottile e leggero, mantenendo tuttavia la robustezza e le prestazioni che contraddistinguono la serie.

Le novità attese includono un display OLED di alta qualità, l’eliminazione del notch per un’esperienza di visualizzazione più pulita, e l’inclusione della nuova linea di chip M6. Ulteriori aggiornamenti potrebbero includere supporto alla rete cellulare grazie al modem C2, con un design che punta a massimizzare la portabilità. Addirittura si vocifera dell’introduzione del supporto per il touch, una caratteristica che renderebbe il MacBook Pro un device versatile per una vasta gamma di utilizzi. A questo punto, ci si aspetta che questa evoluzione si traduca nel maggior salto di qualità del MacBook Pro degli ultimi anni, se non addirittura di sempre.

Apple Vision Air: l’evoluzione degli occhiali intelligenti

Dopo il lancio dell’Apple Vision Pro, che ha segnato una pietra miliare nella tecnologia degli occhiali intelligenti, Apple ha preso nota di due criticità: il prezzo elevato e il peso del dispositivo, che ne limitano l’accessibilità per i consumatori. Per affrontare queste problematiche, si prevede l’arrivo del nuovo Apple Vision Air, atteso per la fine del 2025 o nel primo semestre del 2026.

Non sono ancora state diffuse informazioni precise sul prezzo, ma si vocifera che Apple sfrutterà il titanio per ridurre il peso dell’apparecchio. Una nuova finitura in “nero spazio” è anch’essa attesa, conferendo un aspetto moderno e accattivante. Inoltre, con l’arrivo di visionOS 3, ci si aspetta una serie di aggiornamenti significativi che potrebbero rendere l’esperienza utente per gli utenti di Vision Air molto più coinvolgente. Questa evoluzione renderà più accessibile la tecnologia della realtà aumentata, offrendo a un pubblico ancora più ampio la possibilità di immergersi nel mondo del computing spaziale.

Un calendario pieno di novità per Apple

Nel 2026, l’agenda di Apple è carica di lanci significativi. Oltre ai già citati iPhone Fold, MacBook Pro e Apple Vision Air, sono previsti anche il lancio dei nuovi iPhone 18 Pro e Air, aggiornamenti dell’iPad e nuovi prodotti Home. Con tutte queste novità, è chiaro che Apple sta preparando un anno ricco di innovazioni e miglioramenti.

L’interesse per il futuro di Apple è palpabile, e gli appassionati non possono fare a meno di chiedersi quali saranno i prodotti più innovativi e quali migliorie potranno aspettarsi dai dispositivi. La curiosità cresce attorno a cosa porterà il colosso della tecnologia nei prossimi mesi, in attesa di scoprire come ciascuno di questi dispositivi cambierà il nostro modo di vivere e lavorare.