Apple prepara il lancio di un iPhone e iPad pieghevoli nel 2026

I recenti sviluppi nel mondo della tecnologia hanno alimentato i rumor riguardanti i dispositivi pieghevoli di Apple, in particolare l’attesissimo iPhone Fold. Ma, mentre i dettagli su questo dispositivo si moltiplicano, poco è stato rivelato sull’altro grande progetto dell’azienda californiana: l’iPad Fold. Secondo un’analisi recente, questi innovativi prodotti potrebbero essere lanciati insieme nel 2026, scatenando l’interesse degli appassionati e degli esperti del settore.

La previsione di Jeff Pu sull’uscita dei dispositivi pieghevoli

L’analista Jeff Pu ha recentemente diffuso una nota di ricerca che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. In questo documento, Pu afferma che Apple è sulla buona strada per lanciare due dispositivi pieghevoli nel 2026, il che segna un passo significativo per l’azienda. Il primo è un iPhone Fold da 7,8 pollici, di cui sono già trapelati diversi dettagli, e l’altro è un iPad Fold che misura 18.8 pollici, che molti considerano un’evoluzione del tablet iconico dell’azienda.

Le previsioni indicano che entrambi i modelli entreranno in produzione di massa nel quarto trimestre del 2026. Sebbene Pu avesse già menzionato un’uscita nel passato, il contesto è cambiato e molte aspettative sono emerse, alimentando la curiosità riguardante questi innovativi dispositivi.

Le voci contrastanti sull’iPad Fold

Il panorama dell’uscita del nuovo iPad Fold è viziato da rumor contrastanti. Infatti, Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente fatto sapere che l’arrivo del dispositivo potrebbe essere posticipato al 2028. Le sue dichiarazioni suggeriscono che i designer di Apple stanno lavorando su un dispositivo che somiglia a un grande iPad che si apre in due, e che la società sta affinando il prodotto da anni. Questa notizia ha creato incertezze tra gli appassionati, mentre Apple intende comprendere come il mercato reagirà all’iPhone Fold prima di lanciare l’iPad.

Uno scenario audace per Apple nel 2026

La previsione di Pu riguardo il lancio simultaneo di un iPhone e un iPad pieghevoli è senza dubbio audace. Se si rivelasse corretta, il 2026 potrebbe diventare uno dei periodi più entusiasmanti per il lancio di prodotti Apple. Questa strategia permetterebbe all’azienda di sfruttare l’interesse generato dall’iPhone Fold e di testare le acque per il lancio dell’iPad Fold in un momento in cui l’attenzione del mercato è massima.

La visione di Apple per i prodotti pieghevoli potrebbe davvero cambiare il modo in cui le persone interagiscono con i dispositivi mobili. Sebbene ci siano ancora molte incognite, gli sviluppi futuri saranno senza dubbio seguiti con grande attenzione. La competizione nel settore dei dispositivi pieghevoli è destinata ad intensificarsi, e Apple sembra voler giocare un ruolo di primo piano.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, il mondo della tecnologia rimane con gli occhi rivolti verso Cupertino, pronto a scoprire come Apple intende rivoluzionare ancora una volta l’industria con questi nuovi dispositivi pieghevoli.