Apple premia le migliori app 2022: i vincitori degli App Store Award

Nelle scorse ore Apple ha annunciato i vincitori dell'App Store Award 2022, mettendo in evidenza le 16 migliori app e giochi selezionati dal team editoriale globale dell'App Store‌ del colosso di Cupertino.

Le migliori app sono state scelte dalla Mela in base ad alcune caratteristiche ben precise: oltre alla loro qualità, Apple ha tenuto conto di aspetti come tecnologia innovativa, design creativo, impatto culturale positivo e capacità di offrire "esperienze eccezionali".

"I vincitori dell'App Store Award di quest'anno hanno reinventato le nostre esperienze tramite applicazioni che offrivano prospettive fresche, ponderate e autentiche - ha detto il CEO di Apple, Tim Cook - Da creatori solisti autodidatti a team internazionali in tutto il mondo, questi imprenditori stanno avendo un impatto significativo e rappresentano i modi in cui app e giochi influenzano le nostre comunità e le nostre vite".

Secondo quanto riportato da Apple, i vincitori di quest'anno "incoraggiano gli utenti a interagire più profondamente con le proprie emozioni, connettersi autenticamente con gli altri e rendere omaggio alla loro eredità e alle generazioni che li hanno preceduti immaginando come creare un mondo migliore".

Ogni vincitore dell'app o del gioco dell'anno riceverà un premio modellato sul design del logo ‌App Store‌. Ogni premio è realizzato al 100% in alluminio riciclato ed è caratterizzato dal nome del vincitore inciso sul lato.

Ma quali sono le app premiate da Apple? L'app dell'anno per l'iPhone è il social BeReal, che ha ottenuto un grande successo in questo 2022, mentre per l'iPad è stata premiata l'app GoodNotes 5. Grande riscontro anche per l'app MacFamily Tree 10 (per Mac), che consente di ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia anche grazie all'aiuto dei parenti sparsi per il mondo.

Tra i giochi, la palma d'oro è andata ad Apex Legends Mobile per gli iPhone, mentre Moncage ha trionfato nel settore iPad; per i Mac, invece, il gioco dell'anno è Inscryption.

La società del CEO Tim Cook ha poi premiato alcune app che si sono distinte per il loro "impatto culturale" e per l'importanza che hanno avuto nella vita delle persone. Tra queste c'è Waterllama, l'app che stimola a bere più acqua durante il giorno, ma anche How We Feel, l'app per il benessere emotivo che aiuta ad esprimere a parole quelle emozioni difficili da interpretare. Da segnalare anche Dot's Home, un gioco che fa riflettere attentamente sulle ingiustizie abitative che colpiscono soprattutto le comunità nere.