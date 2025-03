Apple potrebbe tornare nel mercato dei router Wi-Fi con nuovi dispositivi nel 2025

Nel corso dei primi anni 2000 e 2010, Apple ha lanciato una serie di router Wi-Fi noti come stazioni base AirPort. Tra questi, c'era l'AirPort Express, un modello più compatto e accessibile, l'AirPort Extreme, dedicato a chi cercava funzionalità di rete più avanzate, e l'AirPort Time Capsule, un dispositivo che fungeva anche da unità di archiviazione esterna per effettuare backup di Mac tramite Time Machine. Sebbene Apple abbia interrotto la produzione della linea AirPort nel 2018, recenti notizie suggeriscono che l'azienda californiana potrebbe riportarsi sul mercato dei router in un modo inaspettato.

Sviluppi recenti all'interno di Apple

A dicembre, il reporter Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che Apple sta lavorando su un chip Wi-Fi e Bluetooth proprietario, destinato a debuttare nei nuovi modelli di Apple TV e HomePod mini nel corso dell'anno. Questo chip, descritto come "estremamente sofisticato", avrebbe il potenziale di trasformare questi dispositivi in punti di accesso wireless. Tuttavia, rimane da chiarire se Apple intenderà realizzare effettivamente questa funzionalità, per cui è opportuno mantenere un atteggiamento scettico nel breve termine.

L'accento di Apple sui prodotti smart home

Apple sembra intenzionata a intensificare la sua presenza nel settore dei prodotti per la smart home. Si vocifera che l'azienda stia progettando un nuovo hub per la smart home, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno. Contestualmente, è in fase di sviluppo una telecamera smart compatibile con HomeKit, in grado di collegarsi a questo hub. Insieme, queste tecnologie potrebbero dar vita a un sistema di sicurezza domestico completo. Se i futuri modelli di Apple TV e HomePod dovessero funzionare anche come router AirPort per Wi-Fi, questo rappresenterebbe un'ulteriore opportunità per Apple di consolidare la sua posizione nel mercato della smart home.

Tecnologie all'avanguardia in arrivo

Secondo quanto riportato da Gurman, il chip in fase di sviluppo supporterà Wi-Fi 6E, a differenza degli ultimi modelli AirPort che supportavano Wi-Fi 5. Questa evoluzione tecnologica potrebbe garantire una connettività molto più veloce e affidabile, rendendo i nuovi dispositivi Apple non solo strumenti per l'intrattenimento, ma anche elementi centrali nella connettività domestica. Tuttavia, resta da vedere se Apple TV e HomePod diventeranno effettivamente router Wi-Fi. Ciò che emerge è che l'azienda sta sviluppando tecnologie che potrebbero rendere questa possibilità concreta.

Apple, quindi, potrebbe essere pronta a un nuovo capitolo nella storia dei suoi dispositivi Wi-Fi, con un approccio innovativo che potrebbe ridisegnare il panorama della smart home. Con la crescente domanda di dispositivi connessi, sarebbe un passo strategico che potrebbe rivelarsi vincente per l'azienda. Ma il futuro dirà se le aspettative saranno mantenute e se Apple riuscirà a imporsi nuovamente in questo ambito così competitivo.