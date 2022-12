Apple potrebbe lanciare presto un MacBook Air da 15.5''

Il 2022 si sta ormai chiudendo e in queste ultime due settimane non assisteremo a nuove presentazioni da parte di Apple. Tuttavia, i fan della Mela sanno bene che li attende un 2023 a dir poco scoppiettante. Per il prossimo anno, infatti, la società del CEO Tim Cook è già al lavoro su diversi nuovi dispositivi e alcuni di questi cominciano ad essere interessati da una serie di voci e indiscrezioni che aiutano a capire un po' meglio ciò che ci aspetta.

Apple, tra i vari device, sta sviluppando anche un MacBook Air da 15,5 pollici che potrebbe essere lanciato nella primavera del 2023, almeno stando a quanto affermato dal famoso analista Ross Young. In un tweet condiviso con i super follower, Young ha affermato che la produzione dei display progettati per il ‌MacBook Air‌ inizierà nel primo trimestre del 2023.

Un ‌MacBook Air‌ da 15,5 pollici andrà a posizionarsi quindi tra i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici in termini di dimensioni del display e sarà il più grande ‌MacBook Air‌ mai rilasciato fino ad oggi (il modello attuale misura 13,6 pollici, ndr). E' interessante notare come Ross Young ora affermi che il display sarà da 15,5 pollici: in precedenza era stato lo stesso analista a dire invece che lo schermo sarebbe stato di circa 15,2 pollici.

Si prevede che il ‌MacBook Air‌ da 15 pollici di Apple presenterà lo stesso design del ‌MacBook Air‌ da 13 pollici rilasciato nel 2022: vedremo quindi dei bordi piatti, un ampio trackpad Force Touch, una tastiera con tasti funzione e altro ancora. Molto probabilmente verrà inclusa anche una porta di ricarica MagSafe, assieme ad un sistema di altoparlanti aggiornato e una fotocamera 1080p.

Per quanto riguarda i processori, il ‌MacBook Air‌ con schermo più grande potrebbe essere disponibile con le opzioni di chip M2 e ‌M2‌ Pro: infine, rispetto ai modelli MacBook Pro il nuovo dispositivo del colosso di Cupertino non dovrebbe presentare lo stesso display mini-LED o la stessa tecnologia ProMotion.