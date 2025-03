Apple potenzia la salute uditiva degli AirPods Pro 2 in quattro nuovi Paesi

Apple ha recentemente ampliato le funzionalità per la salute uditiva dei suoi auricolari AirPods Pro 2, introducendo novità per migliorare l’esperienza degli utenti. Queste funzionalità sono state implementate progressivamente, attendendo l’approvazione da parte delle autorità sanitarie. A partire da oggi, gli utenti di AirPods in Australia, Brasile, Colombia e Arabia Saudita possono ora accedere a queste nuove opzioni.

Le nuove funzionalità per la salute uditiva

Con la conferma ufficiale di Apple, gli utenti delle regioni citate possono finalmente sfruttare le due principali funzionalità progettate per aiutare chi ha difficoltà uditive. La prima è il Test dell’udito. Questa funzione consente agli utenti di effettuare un test della propria capacità uditiva utilizzando gli AirPods Pro 2 in combinazione con un iPhone o un iPad aggiornato a iOS 18. Il test dura circa cinque minuti e, al termine, il dispositivo fornisce un riassunto dettagliato dei risultati, evidenziando il livello uditivo per ciascun orecchio, insieme a consigli specifici per migliorare la propria salute uditiva.

Modalità audifono per un supporto avanzato

Un’altra caratteristica significativa è la Modalità Audifono, utile per coloro che affrontano una perdita uditiva da lieve a moderata. Attivando questa modalità, gli AirPods Pro 2 possono funzionare come un apparecchio acustico di livello clinico. Grazie a un profilo uditivo personalizzato che viene generato in base ai risultati del test, gli utenti possono migliorare la loro esperienza in conversazioni e rimanere più connessi con le persone e l’ambiente circostante. Apple sottolinea l’importanza di queste funzionalità nel consentire una migliore interazione sociale e una vita quotidiana più attiva.

Compatibilità e aggiornamenti necessari

Le nuove funzionalità per la salute uditiva sono accessibili direttamente nelle impostazioni degli AirPods su dispositivi iOS. È importante notare che al momento queste opzioni sono disponibili esclusivamente per i modelli AirPods Pro 2, sia quelli con connettore Lightning che USB-C. Apple avverte che potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware degli AirPods per abilitare queste funzionalità nei Paesi elencati. Questo passaggio garantirà che gli utenti possano beneficiare appieno delle novità apportate.

Con queste innovazioni, Apple dimostra un impegno costante nel miglioramento della tecnologia audio, rivolgendo particolare attenzione alla salute uditiva dei propri utenti. Con la crescente popolarità degli auricolari wireless, offerte come queste rappresentano un passo significativo verso una fruizione sonora più inclusiva e personalizzata.