Apple perde ricorso contro la caccia alle pratiche antitrust in Germania

Apple si trova a fronteggiare un nuovo capitolo della sua battaglia legale in Germania, dopo aver perso un’appello presso la Corte Federale di Giustizia tedesca riguardante una valutazione normativa che sottopone l’azienda a un’attenta sorveglianza antitrust nel Paese. Questa decisione, che permette alle autorità tedesche di avere poteri ampliati per intervenire contro pratiche potenzialmente anti-competitive, rappresenta un ostacolo significativo per l’azienda di Cupertino nel suo operato.

La decisione della corte e i nuovi obblighi

La Corte ha stabilito, nella giornata di martedì, che l’Ufficio Federale Antitrust ha agito correttamente nella sua decisione di aprile 2023 di classificare Apple sotto il regime di “controllo esteso dell’abuso” secondo la legge sulla concorrenza tedesca. Questa classificazione conferisce alle autorità tedesche una maggiore capacità di intervenire in caso di abusi o comportamenti scorretti da parte di Apple.

I giudici hanno evidenziato che la posizione economica di Apple, in diversi mercati, supera la soglia necessaria per l’applicazione di una sorveglianza più rigorosa, facendo riferimento alle ingenti risorse finanziarie dell’azienda e all’ecosistema verticalmente integrato dei suoi prodotti e servizi. In una dichiarazione ufficiale, la Corte ha chiarito che “i prodotti e i servizi offerti da Apple sono altamente integrati verticalmente, strettamente interconnessi e per lo più riservati agli utenti dei dispositivi Apple”, e ha sottolineato la natura complessa di ciò che viene definito “ecosistema Apple“.

Le osservazioni delle autorità tedesche

Le autorità di regolamentazione tedesche hanno argomentato che i due miliardi di dispositivi attivi nel giro d’affari di Apple conferiscono all’azienda un “forte potere” nel creare regole per i terzi e che la compagnia esercita un controllo significativo sui clienti e sull’accesso a questi ultimi. La capacità di Apple di determinare la competitività nel mercato è quindi limitata non solo dalle norme di settore, ma anche dalla sua stessa posizione dominante.

Nonostante questa sentenza, Apple ha contestato la decisione, sostenendo che l’FCO ha frainteso il contesto competitivo in cui opera in Germania. In un comunicato, la società ha evidenziato come la sentenza “sminuisca il valore di un modello di business che pone la privacy e la sicurezza degli utenti al centro delle sue operazioni.” Questo punto è cruciale per Apple, che ha costruito gran parte della sua brand reputation promuovendo la protezione della privacy come un aspetto distintivo del suo ecosistema.

Un futuro sotto osservazione

La designazione di controllo esteso durerà cinque anni e posiziona Apple accanto ad altri colossi tecnologici come Google, Meta e Amazon, già sottoposti a controlli particolari in Germania. Le autorità sono attualmente al lavoro per indagare sul framework di Trasparenza del Tracciamento delle App di Apple, il quale richiede alle applicazioni di ottenere un consenso esplicito prima di monitorare gli utenti. Le indagini si concentrano sul sospetto che questa funzionalità di privacy possa costituire una pratica di autovincolamento da parte di Apple.

Andreas Mundt, presidente dell’FCO, ha accolto con favore la decisione della Corte, affermando che “Questo significa che la Corte più alta ha confermato che Apple è soggetta a un controllo più rigoroso sugli abusi.” Ha aggiunto che la revisione in corso della regolamentazione di tracking di Apple per le app di terze parti è quindi su basi solide. Questo scenario complesso riflette le sfide che le multinazionali tecnologiche devono affrontare in un contesto di crescente vigilanza normativa.