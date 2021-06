Apple pensa anche agli iPhone più datati: ecco iOS 12.5.4

Quando si parla di Apple si pensa sempre a concetti come innovazione e sguardo al futuro. Tuttavia, la “Mela” sa anche occuparsi dei suoi dispositivi più datati, come dimostrato dalla “release” dei nuovi aggiornamenti iOS e iPadOS 12.5.4 che riguarda proprio i dispositivi meno recenti che non sono in grado di eseguire l’aggiornamento iOS 14.

Gli aggiornamenti iOS e iPadOS 12.5.4 possono essere scaricati gratuitamente: il software è disponibile su tutti i dispositivi idonei over-the-air nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software, basta andare su Impostazioni, cliccare su Generali e infine su Aggiornamento software.

Stando a quanto riportato nelle note di rilascio di Apple, con iOS 12.5.4 vengono introdotti importanti aggiornamenti di sicurezza, ed è pertanto consigliato a tutti gli utenti. Come sanno bene i fan, Apple rilascia spesso aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi meno recenti che non sono più in grado di ottenere la versione corrente di iOS: l’obiettivo è ovviamente quello di fornire la massima protezione possibile da malware e altre vulnerabilità di sicurezza.

Non a caso, il documento di supporto per la sicurezza di Apple afferma che l’aggiornamento va a risolvere tre vulnerabilità che potrebbero portare all’esecuzione di codice arbitrario. Due di queste, che hanno riguardato WebKit (il progetto open source nato dalla combinazione di componenti di codice KDE con tecnologie e sviluppo di Apple, ndr), potrebbero essere state attivamente sfruttate.

Apple, nuove colorazioni per gli iPhone 12

Oltre all’aggiornamento per i suoi dispositivi più datati, Apple ha provveduto a rilasciare anche delle nuove custodie in silicone per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 12 mini. Le custodie sono caratterizzate da nuove colorazioni, ovvero Girasole, Blu Nuvola e Arancione Elettrico.

Girasole è una tonalità giallo brillante, Blu Nuvola è invece un azzurro tenue e chiaro, mentre l’Arancione Elettrico si presenta come un arancio brillante.

